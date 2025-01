Μασκ χαιρετισμός: Γιατί ο πλουσιότερος άνθρωπος τα έβαλε με τη… Wikipedia

Τη… Wikipedia έβαλε στο στόχαστρο ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο καθώς γίνεται αναφορά στην αμφιλεγόμενη χειρονομία που έκανε στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, που θεωρήθηκε από πολλούς ναζιστικός χαιρετισμός, κάτι που ο ίδιος διέψευσε. Ο Τζίμι Γουέιλς, ιδρυτής της διάσημης διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας, απάντησε ότι δεν.. φοβάται. Από τότε που αγόρασε το Χ, ο Έλον Μασκ έχει επιτρέψει τη διασπορά παραπληροφόρησης ενώ, σύμφωνα με τους επικριτές του, προωθεί τις απόψεις της άκρας δεξιάς. Από την πλευρά του ο Τζίμι Γουέιλς δηλώνει υπέρμαχος της ουδετερότητας και των διασταυρωμένων στοιχείων.

Elon Musk has been backing neo-Nazi parties around the world, interfering in elections and using his massive platform to attack anyone who doesn’t share his extreme right-wing views. pic.twitter.com/zvjtw4rffm

— Bernie Sanders (@SenSanders) January 22, 2025