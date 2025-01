Τελ Αβίβ επίθεση: Ένας σοβαρά τραυματίας, νεκρός ο Παλαιστίνιος δράστης

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο του Τελ Αβίβ το Σάββατο, ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι ένα άτομο τραυματίστηκε από μαχαίρι. «Υπάρχουν τραυματίες στον τόπο του συμβάντος και σε αυτό το στάδιο, μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται καθ’ οδόν προς το σημείο. Οι συνθήκες είναι προς το παρόν αδιευκρίνιστες», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι το περιστατικό συνέβη στην οδό Λεβοντίν στο Τελ Αβίβ. Ο πάροχος υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης Magen David Adom δήλωσε ότι το προσωπικό του παρέχει ιατρική περίθαλψη σε έναν 30χρονο άνδρα «τραυματισμένο από μαχαίρι».

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, η ύποπτη επίθεση περιγράφηκε αρχικά ως «περιστατικό πυροβολισμών», καθώς ο δράστης πυροβολήθηκε και «εξουδετερώθηκε». Ωστόσο, η αστυνομία στη συνέχεια, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τρομοκρατική επίθεση». Παράλληλα, πρόσθεσε πως ένας ένοπλος πολίτης ήταν αυτός που πυροβόλησε και σκότωσε τον δράστη.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, ο τρομοκράτης που πραγματοποίησε την επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Τελ Αβίβ ταυτοποιήθηκε ως ο 19χρονος Salah Yahye από την πόλη Tulkarem της Δυτικής Όχθης. Βρισκόταν παράνομα στο Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές της άμυνας. Οι γιατροί λένε ότι πυροβολήθηκε νεκρός στη σκηνή του εγκλήματος. Το νοσοκομείο Ichilov στο Τελ Αβίβ καταγράφει την κατάσταση του θύματος ως σοβαρή, αφού αρχικά οι γιατροί ανέφεραν ότι τραυματίστηκε μέτρια. Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα.

Δείτε βίντεο – Σκληρές εικόνες

State of Israel 🇮🇱.

The Israeli police announced that a shooting had occurred in Tel Aviv, central Israel, leaving a number of people injured at the scene.

The police spokeswoman said: “In a preliminary report, there were reports of a drive-by shooting incident in Tel Aviv .😢💔 pic.twitter.com/4XiwwX99j2

