Ουκρανία τώρα: Το Κίεβο έπληξε τερματικό πετρελαϊκό σταθμό στη ρωσική περιοχή Τούλα

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι έπληξαν μία εγκατάσταση ενός τερματικού σταθμού πετρελαίου στη ρωσική περιοχή Τούλα.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του ουκρανικού γενικού επιτελείου, που πρόσθεσε ότι η εγκατάσταση αυτή υποστήριζε τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, από την εισβολή τους στην Ουκρανία.

🔥🔥🔥 “Ukrainian Armed Forces 🇺🇦 drones attacked an oil depot in Tula, Russia.

Local residents heard at least ten explosions, after which a fire broke out.”

