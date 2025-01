twerking στο αεροπλάνο: Αεροσυνοδός ήθελε να γιορτάσει την πρόσληψή της και… απολύθηκε

Μια αεροσυνοδός από την Καλιφόρνια απολύθηκε αφού δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, που έγινε viral, όπου έκανε twerking ενώ περίμενε τον πιλότο στο άδειο αεροπλάνο. Η Νέλε Ντάιαλα, πρώην πλέον αεροσυνοδός της Alaska Airlines, έχασε τη «δουλειά των ονείρων της» όταν το βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, όπου χόρευε twerking μέσα σε ένα άδειο αεροσκάφος, έγινε viral. «Το βίντεο έγινε viral μέσα σε μια νύχτα, αλλά αντί για αγάπη και υποστήριξη, έφερε απρόσμενη κριτική», έγραψε η ίδια. Η Ντάιαλα αρχικά συνόδευσε το viral βίντεο, που έχει συγκεντρώσει πάνω από 74.000 προβολές, με τη λεζάντα: «ghetto bih till i D-I-E, don’t let the uniform fool you». Η ίδια, που κατάγεται από το Σαν Φρανσίσκο, ισχυρίζεται ότι έκανε έναν χορό νίκης για να γιορτάσει το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου της ως νέα υπάλληλος. «Γιόρταζα επίσης το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου και το γεγονός ότι κατάφερα να ξεφύγω από μια δύσκολη παιδική ηλικία στο Σαν Φρανσίσκο, κάτι με το οποίο πολλοί στον κλάδο μπορούν να ταυτιστούν».

«Αν και ήταν μια κακή απόφαση εκ μέρους μου, δεν πίστευα ότι θα μου κόστιζε τη δουλειά των ονείρων μου», έγραψε η Ντάιαλα. Ωστόσο, οι εορτασμοί της Ντάιαλα κράτησαν λίγο, καθώς η Alaska Airlines τερμάτισε την απασχόλησή της μόλις έξι μήνες μετά την έναρξη του συμβολαίου της. «Εξήγησα ότι το βίντεο δεν είχε σκοπό να βλάψει κανέναν ή την εταιρεία, αλλά δεν ήθελαν να ακούσουν. Χωρίς προειδοποίηση, με απέλυσαν. Χωρίς συζήτηση, χωρίς ευκαιρία να υπερασπιστώ τον εαυτό μου – και χωρίς να γίνει λεπτομερής και σωστή διερεύνηση», ανέφερε. Έκτοτε, η Ντάιαλα αναδημοσίευσε το βίντεο twerking με νέα λεζάντα: «Δεν μπορείς πια να είσαι ο εαυτός σου, χωρίς ο κόσμος να είναι τόσο ευαίσθητος. Τι κακό έχει λίγο twerk πριν τη δουλειά; Οι άνθρωποι συμπεριφέρονται λες και δεν το έχουν ξανακάνει ποτέ». Το βίντεο αναρτήθηκε μαζί με το hashtag #discriminationisreal.

«Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι μια μόνο στιγμή θα μου κόστιζε τα πάντα», έγραψε η Ντάιαλα στο GoFundMe, η οποία έχει συγκεντρώσει 646 δολάρια από τον στόχο των 12.000 δολαρίων.«Η απώλεια της δουλειάς μου ήταν καταστροφική», πρόσθεσε. Τώρα, η Ντάιαλα σκοπεύει να αφιερώσει περισσότερη προσοχή στις επιχειρήσεις της που σχετίζονται με εσώρουχα και γλυκά. «Αν και αυτή ήταν η δουλειά των ονείρων μου, χρησιμοποιούσα το εισόδημα για να χρηματοδοτήσω την αναπτυσσόμενη επιχείρησή μου με εσώρουχα και γλυκά, με ονόματα: @cakezncake και @figure8.lingerie», έγραψε η Ντάιαλα.

Η ανερχόμενη επιχειρηματίας έχει δεχτεί κριτική στο διαδίκτυο, καθώς κάποιοι επικρότησαν την αντίδραση της αεροπορικής εταιρείας, ενώ άλλοι στήριξαν το τολμηρό βίντεο της πρώην αεροσυνοδού. «Φυσικά και άξιζε να χάσει τη δουλειά της. Επέλεξε να παραβιάσει την πολιτική της Alaska Airlines για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία όλοι οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να ακολουθούν κατά την πρόσληψη. Η ίδια προκάλεσε την απόλυσή της», σχολίασε ένας χρήστης του TikTok. Άλλος χρήστης έγραψε: «Δεν υπάρχει τίποτα κακό με το να κάνεις twerking πριν τη δουλειά, το λάθος είναι να το κάνεις με τη στολή της εταιρείας και σε χώρο της εταιρείας». «Ντροπή στην Alaska Airlines που ήταν τόσο υπερευαίσθητη. Θα φροντίσουμε να σε στηρίξουμε μέσω της σελίδας GoFundMe», σχολίασε άλλος.

BREAKING:

Flight attendant Nelle Diala launches a GoFundMe and raises a measly $261 after being sacked for twerking on a plane! 😲✈️

“The skies just got a little bit cleaner.”

Diala, who proudly calls herself “ghetto bih till i D-I-E,” claims she was “wrongfully fired” by… pic.twitter.com/Xyg8OxobbN

— know the Unknown (@imurpartha) January 16, 2025