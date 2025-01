Δασκάλα έκανε παιδί με τον μαθητή της: Χειροπέδες σε 34χρονη στο Νιου Τζέρσι

Χειροπέδες φόρεσε η αστυνομία στο Νιου Τζέρσι σε δασκάλα Δημοτικού, που κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο μαθητή, που ζούσε μαζί της επί χρόνια. Σύμφωνα με τις Αρχές η 28χρονη τότε δασκάλα, ονόματι Λόρα Κάρον, έμεινε έγκυος από τον μαθητή της, που ήταν 13 ετών όταν εκείνη έφερε στον κόσμο το παιδί του. Όπως αναφέρει δελτίο Τύπου της εισαγγελίας της κομητείας Κέιπ Μέι, η δασκάλα της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Middle Township φέρεται να είχε «ανάρμοστη σεξουαλική σχέση» με τον μαθητή, όταν συζούσαν μεταξύ 2016 και 2020 στο σπίτι της στην κοινότητα Cape May Court House. Η 34χρονη σήμερα Κάρον και το φερόμενο θύμα της, που γεννήθηκε το 2005, γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν δασκάλα του ίδιου και του αδελφού του. Οι γονείς του παιδιού απέκτησαν φιλικές σχέσεις με την Κάρον και άρχισαν να επιτρέπουν στους γιους τους και την κόρη τους να διανυκτερεύουν στο σπίτι της, μέχρι που τελικά τα παιδιά τους άρχισαν να ζουν μόνιμα μαζί της το 2016 και για ικανό διάστημα, όπως μεταδίδει το δίκτυο 6abc.

Η αδελφή του θύματος είπε στους επιθεωρητές της αστυνομίας ότι είχε παρατηρήσει συχνά τον αδελφό της να ξυπνά στο κρεβάτι της δασκάλας, μολονότι είχε αποκοιμηθεί στο δωμάτιο που μοιραζόταν με τα αδέλφια του. Πρόσθεσε δε ότι εκείνος της εμπιστεύτηκε ότι ήταν ο πατέρας του παιδιού της Κάρον. Η υπόθεση ήλθε στο φως όταν ο ο πατέρας του θύματος ισχυρίστηκε σε ανάρτησή του στο Facebook τον Δεκέμβριο του 2024 ότι ο γιος του και το 5χρονο παιδί της δασκάλας έμοιαζαν καταπληκτικά, σύμφωνα με τους επιθεωρητές της αστυνομίας.

