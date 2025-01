Στέφανος Τσιτσιπάς: Έγραψε ερωτικό τραγούδι για την Πάουλα Μπαντόσα

Ερωτικό τραγούδι για τα μάτια της Πάουλα Μπαντόσα έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας που αποκλείστηκε στον 1ο γύρο του Australian Open στη Μελβούρνη παραμένει στην πόλη της Αυστραλίας για να υποστηρίξει την αγαπημένη του η οποία έφτασε στον 4ο γύρο και συνεχίζει με φόρα για τα προημιτελικά.

Της δίνει οδηγίες από το box, της φωνάζει αλλά για να της ανεβάσει την ψυχολογία στα ύψη της έγραψε και τραγούδι. Ήδη έχει ανέβει στα social media έχει τον τίτλο «My girl Paula» ή στα ισπανικά «Mi chica Paula». Το τραγούδι είναι ερωτικό. Περιγράφεται ως ένα κομμάτι indie στυλ με ακουστικές μελωδίες και μια αφήγηση γεμάτη συναισθήματα. Η σύνθεση όπως αναφέρουν πολλά ΜΜΕ στο εξωτερικό έγινε με την βοήθεια των εφαρμογών της Α.Ι.

