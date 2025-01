Κατάπαυση πυρός Γάζα – Ισραήλ: Τι θα φέρει η συμφωνία εκεχειρίας

Η συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας σηματοδοτεί ένα πρώτο και ταυτόχρονα εύθραυστο βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου. Η συμφωνία έγινε δεκτή από τη διεθνή κοινότητα με ανακούφιση και ελπίδες, αλλά το ερώτημα είναι πόσο σταθερή θα αποδειχθεί και κατά πόσον θα ανοίξει το δρόμο για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου για την επόμενη ημέρα, καθώς το Ισραήλ επιμένει ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Ντόναλντ Τραμπ, που αναλαμβάνει οσονούπω τα ηνία της εξουσίας στις ΗΠΑ και με ό,τι απέμεινε από τη Χαμάς να διατυμπανίζει ότι δεν τελειώνει εδώ ο αγώνας της. Στις 12:15 τοπική ώρα στη Λωρίδα της Γάζας θα τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση τυο πυρός για διάστημα έξι εβδομάδων, κατά το οποίο θα απελευθερωθούν οι πρώτοι Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, όπως συμφώνησαν Ισραήλ και Χαμάς μετά από 15 μήνες πολέμου και πολλές αποτυχημένες διαμεσολαβητικές προσπάθειες.

Σύμφωνα με τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, η συμφωνία εδράζεται επί ενός σχεδίου τριών φάσεων. Η πρώτη φάση θα είναι διάρκειας έξι εβδομάδων και περιλαμβάνει πλήρη κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από όλες τις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας. Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να επιστρέψουν σε όλες τις περιοχές του θυλάκου, ενώ στην ίδια αυτή πρώτη φάση θα απελευθερωθούν 33 Ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς – ανάμεσά τους όλα τα παιδιά, γυναίκες και οι άρρενες ηλικίας άνω των 50 με αντάλλαγμα την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων από ισραηλινές φυλακές. Σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, κρατούνται ακόμη 98 όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων τουλάχιστον 34 είναι νεκροί. Στη διάρκεια της πρώτης φάσης θα γίνουν διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση με στόχο ένα διαρκές τέλος των εχθροπραξιών. Τότε θα απελευθερωθούν και οι υπόλοιποι εν ζωή Ισραηλινοί όμηροι, ανάμεσά τους και στρατιώτες και οι ΙDF θα αποχωρήσουν πλήρως από τη Λωρίδα της Γάζας. Στην τρίτη φάση θα επιστραφούν οι τελευταίες σοροί ισραηλινών ομήρων στις οικογένειές τους και θα ξεκινήσει στη συνέχεια η ανοικοδόμηση του Παλαιστινιακού θυλάκου, που όπως είχε δηλώσει τον Μάιο ο Μπάιντεν, θα διαρκέσει από τρία έως πέντε χρόνια.

Η συμφωνία αναμένεται να εγκριθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση σήμερα το πρωί, παρά τις αντιρρήσεις των ακροδεξιών μελών του κυβερνητικού συνασπισμού και εν συνεχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα των Παλαιστινίων κρατουμένων -ορισμένοι εκ των οποίων έχουν καταδικαστεί σε ισόβια- που θα αποφυλακιστούν, με τις οικογένειες των θυμάτων τους να έχουν προθεσμία 48 ωρών για να ασκήσουν έφεση.

Οι αντιδράσεις Ισραήλ και Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ κάλεσε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας και την κυβέρνηση της χώρας του να εγκρίνουν τη συμφωνία εκεχειρίας. Οι Ισραηλινοί όμηροι πρέπει να επιστραφούν, «ώστε να αναρρώσουν στα σπίτια τους ή να ταφούν», είπε ο Χέρτζογκ σημειώνοντας ότι η συμφωνία «θα φέρει μαζί της βαθιά οδυνηρές, προκλητικές και οδυνηρές στιγμές». Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ευχαρίστησε τόσο τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάιντεν όσο και τον εκλεγμένο διάδοχό του Ντόναλντ Τραμπ για τη βοήθειά τους στην επίτευξη της συμφωνίας για την «απελευθέρωση ομήρων». Η Χαμάς γιόρτασε τη συμφωνία με το Ισραήλ ως επίτευγμα για τους Παλαιστίνιους. «Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είναι το αποτέλεσμα της θρυλικής ανθεκτικότητας του μεγάλου παλαιστινιακού λαού μας και της γενναίας αντίστασής μας στη Λωρίδα της Γάζας για περισσότερους από 15 μήνες», ανέφερε η ισλαμιστική οργάνωση.

Πόσο σταθερή είναι η συμφωνία εκεχειρίας;

Δεδομένης της βαθιάς δυσπιστίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς παραμένει ασαφές εάν αμφότερες οι πλευρές θα τηρήσουν τα συμφωνηθέντα τις επόμενες εβδομάδες – και εάν θα ερμηνεύσουν κατά το δοκούν πρόνοιες της συμφωνίας. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στις επόμενες φάσεις της συμφωνίας για οριστικό τέλος του πολέμου και αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας είναι επίσης αβέβαιο. Ως εκ τούτου, παρατηρητές προειδοποιούν ότι οι μάχες μπορεί να ξαναρχίσουν μετά την πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός. Ειδικά από τη στιγμή που υπάρχουν τόσο στο Ισραήλ όσο και στο στρατόπεδο της Χαμάς υποστηρικτές της συνέχισης του πολέμου. Από την άλλη πλευρά είναι τεράστια η λαχτάρα μεταξύ του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας καθώς και στο Ισραήλ να σιγήσουν τα όπλα μετά από 15 μήνες πολέμου. Η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας θα παρακολουθείται από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αίγυπτο.

A ceasefire agreement has been reached, a Hamas official has told Sky News, after more than a year of fighting in Gaza. Palestinians are seen celebrating in Gaza, singing and cheering as the news breaks. 🔗 https://t.co/lNE85yzzPk 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/ExPjG2Svo7 — Sky News (@SkyNews) January 15, 2025

Ποιος κατάφερε την επίτευξη της συμφωνίας;

Οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός συνεχίζονται εδώ και μήνες. Οι ΗΠΑ, το Κατάρ και η Αίγυπτος μεσολάβησαν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Μετά την ανακοίνωση της σημαντικής επιτυχίας, ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν απέδωσε την επιτυχία σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειές του και σε εκείνες της κυβέρνησής του. «Θέλω να σημειώσω ότι αυτή η συμφωνία συντάχθηκε και αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης υπό τη διακυβέρνησή μου», είπε ο Μπάιντεν σε μια βιαστικά οργανωμένη ομιλία στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, οι όροι της συμφωνίας θα εφαρμοστούν σε μεγάλο βαθμό από την επερχόμενη κυβέρνηση υπό τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Τις τελευταίες ημέρες μιλήσαμε ως μία ομάδα», είπε ο Μπάιντεν. Ως εκ τούτου, έδωσε εντολή στο επιτελείο του να συντονιστεί στενά με την ομάδα του Τραμπ.

Ο Τραμπ με τη σειρά του διεκδίκησε τα εύσημα για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων. «Αυτή η επική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα μπορούσε να προκύψει μόνο ως αποτέλεσμα της ιστορικής μας νίκης τον Νοέμβριο», έγραψε στην πλατφόρμα του, το Truth Social. Η επικείμενη αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία των ΗΠΑ φαίνεται ότι ήταν παράγοντας προόδου στις διαπραγματεύσεις. Ενώ η κυβέρνηση Μπάιντεν στάθηκε σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ, επέκρινε επίσης όλο και περισσότερο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Ο εκλεγμένος διάδοχός του, Τραμπ, από την άλλη πλευρά, είναι γνωστός σύμμαχος του Νετανιάχου. Σε αυτό το υπόβαθρο, οι απειλές του Τραμπ προς τη Χαμάς ότι «θα ξεσπάσει η κόλαση» στη Μέση Ανατολή, αν δεν απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι πριν από την ορκωμοσία του, πιθανότατα έπαιξε καταλυτικό ρόλο.

This video needs to be the front page of every news station in the world. After 466 days and more than 50,000 people killed, celebrations are taking place across Gaza following news of a ceasefire agreement. pic.twitter.com/xwakjhw2bH — Mohamad Safa (@mhdksafa) January 15, 2025

Θα αυξηθεί επιτέλους η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας;

Αυτό τουλάχιστον ελπίζουν οι άμαχοι και οι οργανώσεις αρωγής που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον αποκλεισμένο από το Ισραήλ παράκτιο παλαιστινιακό θύλακο. Το σημαντικό συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, το οποίο είναι κλειστό εδώ και οκτώ μήνες, θα μπορούσε να ανοίξει ξανά από την Πέμπτη. Περίπου 600 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια είναι έτοιμα να εισέλθουν, δήλωσε εκπρόσωπος της Αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου στο Βόρειο Σινά. Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι καταστροφική. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότερο από το 90% του παλαιστινιακού πληθυσμού υποφέρει σοβαρά από την πείνα, την έλλειψη νερού, φαρμάκων, ειδών πρώτης ανάγκης, καταφυγίων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, η συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς προβλέπει την καθημερινή μεταφορά από 600 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα κάθε μέρα. Λόγω των μαχών, των λεηλασιών, των ισραηλινών περιορισμών και της έλλειψης φορτηγών και οδηγών, πολύ λιγότερες προμήθειες βοήθειας από τις αναγκαίες έφτασαν πρόσφατα στον θύλακο.

With Takbeers, healthcare workers in Gaza celebrate the long-awaited ceasefire deal. pic.twitter.com/69QVTTZYZu — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) January 15, 2025

Πώς θα είναι η επόμενη μέρα στην περιοχή;

Ασαφές παραμένει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην περιοχή μακροπρόθεσμα λόγω της διάστασης απόψεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Η κυβέρνηση συνασπισμού του Νετανιάχου απορρίπτει ρητά τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους που θα αποτελείται από τη Λωρίδα της Γάζας και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ στη διάρκεια του πολέμου κατά της Χαμάς, προώθησε την κατασκευή ισραηλινών οικισμών στα κατεχόμενα. Η Χαμάς, από την άλλη πλευρά, απαιτεί εγγυήσεις για τον τερματισμό του πολέμου – πιθανώς και για να αναδιατάξει τις δυνάμεις της, να ανακτήσει την παλιά της θέση ισχύος ή να επανεξοπλιστεί, όπως φοβάται η ισραηλινή Δεξιά.

Την επομένη της έναρξης της εκεχειρίας, στις 20 Ιανουαρίου ο Τραμπ θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο για να ακολουθήσει, όπως αναμένεται, μια ακόμη πιο φιλο-ισραηλινή πολιτική. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι δεν θα επιτραπεί στη Λωρίδα της Γάζας να γίνει ασφαλές καταφύγιο για τρομοκράτες. Ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, περιέγραψε πρόσφατα ένα σχέδιο για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας με τις ακόλουθες βασικές αρχές: Πρώτον, χρειάζεται να υπάρξει μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία των Παλαιστινίων που να ενώνει τη Λωρίδα της Γάζας με τη Δυτική Όχθη και να είναι υποταγμένη στην Παλαιστινιακή Αρχή. Από την άλλη πλευρά, δεν θα πρέπει να υπάρξει στρατιωτική κατοχή της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ μακροπρόθεσμα, ούτε συρρίκνωση των εδαφών της Λωρίδας της Γάζας ή απόπειρες πολιορκίας ή αποκλεισμού της μετά τον πόλεμο.

Israel and Hamas agreed to a ceasefire to pause the war in the Gaza Strip. As part of the deal, dozens of hostages will be released in phases, multiple officials announced, raising the possibility of winding down the deadliest and most destructive fighting between the enemies. pic.twitter.com/5Q7qgI2v9y — The Associated Press (@AP) January 15, 2025

Διεθνείς αντιδράσεις

Ο Τζο Μπάιντεν εξέφρασε «χαρά» για την επικείμενη απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος θα εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, την επομένη της έναρξης της εφαρμογής της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, διαβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του πως η συμφωνία οφείλεται στις «εντατικές προσπάθειες» της αμερικανικής διπλωματίας. Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που θα τον διαδεχθεί την ερχόμενη εβδομάδα, εξήρε μέσω Truth Social την «επική» συμφωνία η οποία, κατ’ αυτόν, δεν θα μπορούσε να είχε συναφθεί χωρίς «την ιστορική νίκη μας τον Νοέμβριο», διαμηνύοντας ταυτόχρονα πως δεν θα επιτρέψει η Λωρίδα της Γάζας «να ξαναγίνει ασφαλές καταφύγιο τρομοκρατών».

Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, που έχει κατά κύριο λόγο εθιμοτυπικό ρόλο, εξήρε τη συμφωνία χαρακτηρίζοντάς τη «σωστή επιλογή», «σημαντική» και «απαραίτητη» για να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους, καθώς δεν υπάρχει «μεγαλύτερη ηθική, ανθρώπινη, εβραϊκή η ισραηλινή υποχρέωση» από αυτή, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του. Αντίθετα, ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, καταδίκασε την «κακή και επικίνδυνη για την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ» συμφωνία αυτή τονίζοντας πως οι υπουργοί της παράταξής του θα την καταψηφίσουν. Η συμφωνία αναμένεται να επικυρωθεί αργότερα σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο. Οι «τελευταίες λεπτομέρειες» της συμφωνίας τελούν ακόμη υπό «οριστικοποίηση», σημείωσαν οι υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου περί τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Νωρίτερα ανέφεραν πως ο πρωθυπουργός Νετανιάχου «ευχαρίστησε» τους Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν για τη «βοήθεια» τους ώστε να εξασφαλιστεί «η απελευθέρωση των ομήρων». Η Χαμάς είδε στη συμφωνία «θρίαμβο» της «γενναίας αντίστασης», καρπό της «ανθεκτικότητας» του παλαιστινιακού λαού Πρόσθεσε πως η συμφωνία αυτή ανοίγει τον δρόμο για να «πραγματωθούν οι πόθοι του (παλαιστινιακού) λαού για απελευθέρωση». «Δεν θα ξεχάσουμε, ούτε θα συγχωρήσουμε» τα δεινά που υπέστησαν οι Παλαιστίνιοι, υπογράμμισε από την πλευρά του ο Χαλίλ Αλ Χάγια, από τους βασικούς διαπραγματευτές της Χαμάς.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι εξήρε τη συμφωνία, που παρουσίασε ως αποτέλεσμα «ενός και πλέον χρόνου πεισματωδών προσπαθειών και μεσολάβησης» της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ. Επέμεινε ότι είναι πολύ σημαντικό «να επιταχυνθεί η είσοδος επειγόντως απαραίτητης ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Γάζας», περιοχής βυθισμένης σε ανθρωπιστική καταστροφή. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας εξήρε τη συμφωνία και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει «αμέσως» για να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε μέσω X τη συμφωνία και κάλεσε τα μέρη «να την εφαρμόσουν πλήρως», κρίνοντας πως φέρνει «ελπίδα σε μια ολόκληρη περιοχή όπου οι άνθρωποι υπέμειναν τεράστια δεινά για πάρα πολύ καιρό».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι η συμφωνία πρέπει να «τηρηθεί» και ότι πρέπει να «προκύψει» από αυτήν «πολιτική λύση». «Έπειτα από δεκαπέντε μήνες αδικαιολόγητου μαρτυρίου, τεράστια ανακούφιση για τους Γαζαίους, ελπίδα για τους ομήρους και τις οικογένειές τους. Απόψε οι σκέψεις μου βρίσκονται στον Οφέρ (σ.σ. Καλδερόν) και Οχάντ (Γιααλομί)», σημείωσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους μέσω X, αναφερόμενος στους δυο γαλλοϊσραηλινούς ομήρους που κρατούν οι μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος. «Η συμφωνία πρέπει να τηρηθεί. Οι όμηροι να απελευθερωθούν. Οι Γαζαίοι να διασωθούν. Πρέπει να προκύψει πολιτική λύση», συμπλήρωσε.

Η συμφωνία «ανοίγει τον δρόμο για το οριστικό τέλος του πολέμου και τη βελτίωση της επισφαλούς ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα», έκρινε από την πλευρά του ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς μέσω X, καλώντας να «εφαρμοστεί κατά γράμμα». Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε πως η συμφωνία ήταν «είδηση που περίμεναν απελπισμένα οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι» και «άργησε πολύ». «Πλήρωσαν το βαρύτερο τίμημα αυτής της ένοπλης σύρραξης που πυροδοτήθηκε από τη βάρβαρη επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς», προσθέτοντας πως πρέπει να επιτρέψει «καλύτερο μέλλον με διάρκεια» βασισμένο «στη λύση των δυο κρατών» — που απορρίπτει η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι χαρακτήρισε «εξαίρετη είδηση» και «σημαντικό βήμα προς την ειρήνη» τη συμφωνία, καλώντας να «εδραιωθεί» ώστε «να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια». Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ εξήρε και αυτός τη συμφωνία, «κρίσιμη για να επιτευχθεί περιφερειακή σταθερότητα». «Ήταν απόλυτα απαραίτητο βήμα στον δρόμο προς τη λύση δυο κρατών και τη δίκη ειρήνη με σεβασμό του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης μέσω X, συμπληρώνοντας πως πρέπει να «βάλει τέλος στον πόλεμο, να επιτρέψει να βελτιωθεί η καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι».

«Έπειτα από πάρα πολλούς μήνες σύρραξης, αισθανόμαστε τεράστια ανακούφιση για τους ομήρους, τις οικογένειές τους και τον πληθυσμό στη Γάζα», ανέφερε ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ ντε Κρο μέσω X. «Ας ελπίσουμε ότι αυτή η κατάπαυση του πυρός θα βάλε τέλος στις εχθροπραξίες και θα σημάνει την έναρξη διαρκούς ειρήνης. Το Βέλγιο είναι έτοιμο να βοηθήσει», πρόσθεσε. «Ο Καναδάς χαιρετίζει την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και θα υποστηρίξουμε όλες τις προσπάθειες για να εφαρμοστεί. Καλούμε τα μέρη να ενεργήσουν αμέσως. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν. Αυτή η βία και αυτά τα φρικτά δεινά πρέπει να τελειώσουν», σχολίασε ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό μέσω X. «Η ανθρωπιστική βοήθεια, που είναι τόσο κρίσιμη, φάρμακα, νερό, τρόφιμα, πρέπει να μπορέσουν να φθάσουν στους ανθρώπους που τα έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη στη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε αργότερα ο καναδός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Ελπίζουμε ότι η συμφωνία θα είναι επωφελής για την περιφέρειά μας και για όλη την ανθρωπότητα, ιδιαίτερα για τους παλαιστίνιους αδελφούς μας, και ότι θα ανοίξει την πόρτα σε διαρκή ειρήνη και σταθερότητα», ανέφερε μέσω X ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τονίζοντας πως η ανακωχή συμφωνήθηκε έπειτα από «τεράστιες θυσίες και μεγάλα δεινά του παλαιστινιακού λαού» στη Γάζα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ υπογράμμισε «την ανάγκη να επιτραπεί αμέσως η διανομή βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας και στα παλαιστινιακά εδάφη». Η Βαγδάτη παρότρυνε να «εντατικοποιηθούν οι διεθνείς προσπάθειες για την ανοικοδόμηση περιοχών που επλήγησαν από καταστροφές κατά τη διάρκεια της επίθεσης» του ισραηλινού στρατού, ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις για την «επιστροφή στη φυσιολογική ζωή» και «βελτίωση των συνθηκών ζωής του πληθυσμού».

Η Σαουδική Αραβία σημείωσε την ανάγκη να «εφαρμοστεί» η συμφωνία, να «τερματιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα» και να υπάρξει «μόνιμη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής» από τον θύλακο και «όλα τα άλλα παλαιστινιακά και αραβικά εδάφη», με ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του βασιλείου.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε τη συμφωνία, πρώτο «κρίσιμο βήμα», προσθέτοντας πως είναι επιτακτική ανάγκη η συμφωνία να οδηγήσει σε άρση των «εμποδίων» ώστε να διανεμηθεί «ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του. Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ εξήρε τη συμφωνία, που υπόσχεται «τεράστια ανακούφιση έπειτα από τόσο αφόρητο πόνο και μιζέρια». «Είμαι εξαιρετικά ανακουφισμένος χάρη για την είδηση της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και τώρα είναι επιτακτική ανάγκη να αντέξει», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) δήλωσε διατεθειμένη να διευκολύνει την απελευθέρωση των ομήρων και των φυλακισμένων και να «αυξήσει μαζικά» τη βοήθεια που παρέχει στη Λωρίδα της Γάζας. «Αυτός ο εφιάλτης κράτησε υπερβολικά πολύ. Τα δεινά πρέπει να τερματιστούν. Οι άμαχοι στη Λωρίδα της Γάζας χρειάζονται προστασία και ανθρωπιστική βοήθεια. Οι όμηροι πρέπει να επιστρέψουν σπίτια τους», υπογράμμισε η Μιριάνα Σπόλιαριτς, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. «Η κατάπαυση του πυρός είναι η αρχή — όχι το τέλος», τόνισε η εκτελεστική διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ), η Σίντι Μακέιν.

«Έχουμε τρόφιμα που περιμένουν στα σύνορα της Γάζας — και πρέπει να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε εντός σε μεγάλη κλίμακα. Για αυτό, χρειαζόμαστε να ανοίξουν όλα τα συνοριακά περάσματα και να μπορούμε να διανέμουμε τρόφιμα με κάθε ασφάλεια (…) σε όλους όσοι τα έχουν ανάγκη απ’ άκρου σ’ άκρο της Γάζας», συνέχισε. «Το προσωπικό των ανθρωπιστικών οργανισμών πρέπει να προστατεύεται», απαίτησε. «Χρειαζόμαστε να δοθεί άδεια σε περισσότερο προσωπικό ανθρωπιστικών οργανώσεων να εισέλθει στη Γάζα. Και έχουμε ανάγκη περισσότερη επείγουσα χρηματοδότηση για να φθάσουμε σε όλους όσοι έχουν ανάγκη», επέμεινε η κυρία Μακέιν. «Η ειρήνη είναι το καλύτερο φάρμακο», τόνισε μέσω X ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, θυμίζοντας ταυτόχρονα πως οι «ανάγκες ως προς την υγεία στη Λωρίδα της Γάζας παραμένουν τεράστιες».