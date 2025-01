Φωτιά Λος Άντζελες: Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ζητά εξηγήσεις από τον πρώην σύζυγό της

Αναβρασμός επικρατεί στους κατοίκους της Καλιφόρνια οι οποίοι φέρονται κατά των Δημοκρατικών, για τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για «ανικανότητα» στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Ο Τραμπ έστρεψε τα πυρά του κατά του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ ο οποίος είναι ο πρώην σύζυγος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία αναμένεται να αναλάβει τα ηνία της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Η πρώην σύζυγος του Νιούσομ -και μετέπειτα σύντροφος του Τραμπ Τζούνιορ- με ανάρτησή της στα social media προανήγγειλε ειδική εκπομπή για τις φωτιές στην πλατφόρμα Rumble με τίτλο «οι πολίτες της Καλιφόρνια ζητούν απαντήσεις». Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν παντρεμένη με τον Νιούσομ από το 2001 έως το 2006. Στην εκπομπή θα έχει καλεσμένους δύο στελέχη των Ρεπουμπλικανών ανάμεσα στους οποίος και ο βουλευτής Βινς Φογκ.

🚨 California residents DEMAND answers as wildfires rage on!@RepVinceFong, @mrddmia, and Paul Peterson join me LIVE on @rumblevideo at 3:45PM ET to discuss big breaking news.

See you then!!https://t.co/UWXhO8acl6

— Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) January 13, 2025