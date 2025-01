Η Ουκρανία λέει ότι συνέλαβε δύο βορειοκορεάτες στρατιώτες που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας

Δύο Βορειοκορεάτες στρατιώτες που πολεμούσαν μαζί με τα ρωσικά στρατεύματα στη συνοριακή περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, συνέλαβε η Ουκρανία, δήλωσε το Σάββατο (11/01) ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε αυτές τις δηλώσεις λίγες ημέρες αφότου η Ουκρανία ξεκίνησε νέες επιθέσεις στο Κουρσκ για να διατηρήσει το έδαφος που κατέλαβε σε μια αστραπιαία εισβολή τον Αύγουστο, η οποία οδήγησε στην πρώτη κατάληψη ρωσικού εδάφους μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αντεπίθεση της Μόσχας άφησε τις ουκρανικές δυνάμεις απλωμένες και αποθαρρυμένος, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας χιλιάδες ανθρώπους και ανακαταλαμβάνοντας περισσότερο από το 40% των 984 τετραγωνικών χιλιομέτρων του Κουρσκ που είχε καταλάβει η Ουκρανία.

«Οι στρατιώτες μας συνέλαβαν Βορειοκορεάτες στρατιώτες στο Κουρσκ. Πρόκειται για δύο στρατιώτες οι οποίοι, αν και τραυματίστηκαν, επέζησαν, μεταφέρθηκαν στο Κίεβο και επικοινωνούν με τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ. Στην ανάρτησή του μάλιστα περιέλαβε και φωτογραφίες των δύο ανδρών που ξεκουράζονται σε ράντζα σε ένα δωμάτιο με κάγκελα στα παράθυρα. Και οι δύο φορούσαν επιδέσμους, ο ένας γύρω από το σαγόνι του και ο άλλος γύρω από τα δύο χέρια και τους καρπούς. Ο Ζελένσκι είπε ότι η σύλληψη των στρατιωτών, ενώ είναι ζωντανοί, δεν ήταν «εύκολη». Υποστήριξε ότι οι ρωσικές και βορειοκορεατικές δυνάμεις που πολεμούν στο Κουρσκ προσπάθησαν να αποκρύψουν την παρουσία βορειοκορεατών στρατιωτών, μεταξύ άλλων σκοτώνοντας τραυματισμένους συντρόφους τους στο πεδίο της μάχης για να αποφύγουν τη σύλληψη και ανάκρισή τους από το Κίεβο.

Η υπηρεσία ασφαλείας SBU της Ουκρανίας έδωσε το Σάββατο περισσότερες πληροφορίες για τους δύο στρατιώτες. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ο ένας δεν είχε καθόλου έγγραφα, ενώ ο άλλος είχε μαζί του μια ρωσική στρατιωτική ταυτότητα στο όνομα ενός άνδρα από την Τούβα, μια ρωσική περιοχή που συνορεύει με τη Μογγολία. «Οι κρατούμενοι δεν μιλούν ουκρανικά, αγγλικά ή ρωσικά, οπότε η επικοινωνία μαζί τους γίνεται μέσω Κορεατών μεταφραστών σε συνεργασία με τις νοτιοκορεατικές μυστικές υπηρεσίες», ανέφερε η ανακοίνωση. Σύμφωνα με την SBU, ένας από τους στρατιώτες ισχυρίστηκε ότι του είπαν ότι θα πήγαινε στη Ρωσία για εκπαίδευση και όχι για να πολεμήσει εναντίον της Ουκρανίας. Η υπηρεσία ανέφερε ότι και στους δύο άνδρες παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη σύμφωνα με τις συμβάσεις της Γενεύης, ενώ διεξάγεται έρευνα «σε συνεργασία με τις νοτιοκορεατικές μυστικές υπηρεσίες».

Our soldiers have captured North Korean military personnel in the Kursk region. Two soldiers, though wounded, survived and were transported to Kyiv, where they are now communicating with the Security Service of Ukraine.

