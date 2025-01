Google παρακολούθηση: Η επιστροφή του ψηφιακού αποτυπώματος

Μια νέα διαμάχη ανάμεσα σε Google και Microsoft ξέσπασε πριν από λίγες ημέρες στον κόσμο της υψηλής τεχνολογίας. Η Google επιτέθηκε στη Microsoft για «τα τεχνάσματα που χρησιμοποιεί για να μπερδεύει τους χρήστες και να περιορίζει τις επιλογές». Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από τρεις εβδομάδες η Google κατηγορήθηκε ότι «μειώνει την επιλογή και τον έλεγχο των ανθρώπων σχετικά με τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών τους», με αφορμή το νέο της σχέδιο για ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα στις συσκευές των χρηστών. Μοιάζουν σαν δύο άσχετες ιστορίες που απέχουν μόλις δύο εβδομάδες μεταξύ τους – και όμως δεν είναι καθόλου άσχετες. Το κοινό θέμα είναι οι χρήστες ως πιόνια που εξαρτώνται καθημερινά από τα οικοσυστήματα (σ.σ. Android και Windows) των δύο κολοσσών.

Η Google επιτέθηκε στη Microsoft αφού η κατασκευάστρια εταιρεία των Windows πιάστηκε να «παραποιεί» την αρχική σελίδα της Google όταν οι χρήστες έκαναν αναζήτηση στο Bing.com. Το Windows Latest εντόπισε πρώτο την παραποίηση και την περιέγραψε ως «μια ιδιοφυή κίνηση για να σας κρατήσει μακριά από την αναζήτηση Google». Συγκεκριμένα, όταν οι χρήστες αναζητούν το “Google” στο Bing χωρίς να είναι συνδεδεμένοι με λογαριασμό Microsoft, εμφανίζεται μια σελίδα που μοιάζει εκπληκτικά με την αρχική σελίδα του Google. Το περιβάλλον περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως μια γραμμή αναζήτησης, μια εικόνα που θυμίζει το γνωστό Google Doodle και κείμενο κάτω από τη γραμμή αναζήτησης, δημιουργώντας μια παραπλανητική ομοιότητα με την πραγματική σελίδα του Google. Αντί για αποτελέσματα λοιπόν, το Bing δείχνει αυτόματα αυτό το τέχνασμα, για να νομίζουν οι χρήστες ότι κατέληξαν στο Google και έπειτα χρειάζεται κύλιση προς τα κάτω για να εμφανιστούν οι κανονικοί σύνδεσμοι.

Αυτή η τακτική, που θεωρείται προσπάθεια της Microsoft να κρατήσει τους χρήστες στο Bing και να αποτρέψει τη μετάβαση στο Google, επηρεάζει κυρίως όσους χρησιμοποιούν τον Edge σε καινούργιες συσκευές, αφού το πρόγραμμα περιήγησης είναι αρχικά προ-επιλεγμένο σε κάθε νέο Windows υπολογιστή. Η νέα αυτή κίνηση βέβαια δεν πέρασε απαρατήρητη από την Google. Η Parisa Tabriz, υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας, καταδίκασε ανοιχτά την πρόσφατη κίνηση της Microsoft με ανάρτησή της στο X. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η μίμηση είναι η πιο ειλικρινής μορφή κολακείας, αλλά το να απομιμείται η Microsoft την αρχική σελίδα του Google είναι μια ακόμη τακτική στο μακρύ ιστορικό της να μπερδεύει τους χρήστες και να περιορίζει τις επιλογές τους. Κάθε χρόνο πέφτουν και πιο χαμηλά στη Microsoft.»

Παρόλο που οι ενέργειες της Microsoft έχουν προκαλέσει έντονη κριτική, η Google επίσης χρησιμοποιεί αντίστοιχες στρατηγικές για να προωθήσει τον Chrome, όπως ειδοποιήσεις στις δικές της ιστοσελίδες. Ωστόσο, οι αναλυτές σημειώνουν ότι αυτές οι τακτικές είναι λιγότερο επιθετικές σε σύγκριση με τις ενσωματωμένες ειδοποιήσεις της Microsoft στο λειτουργικό σύστημα.

Φυσικά, ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο εταιρειών υπογραμμίζει το υψηλό διακύβευμα για την προσέλκυση χρηστών στο όλο και πιο ανταγωνιστικό ψηφιακό τοπίο. H επιστροφή του ψηφιακού αποτυπώματος από την Google σε έξι εβδομάδες προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις. Το ψηφιακό αποτύπωμα περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το λογισμικό ή το υλικό μιας συσκευής, ώστε να ταυτοποιηθεί μοναδικά ένας χρήστης. Σύμφωνα με τον Στίβεν Άλμοντ από την Αρχή Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό μειώνει την επιλογή και τον έλεγχο του χρήστη. Ακόμα κι αν ένας χρήστης επιλέξει να διαγράψει τα δεδομένα του από έναν browser, το ψηφιακό αποτύπωμα μπορεί να τον ταυτοποιήσει ξανά άμεσα. Αυτό καθιστά δύσκολη την αποτροπή για χρήστες που προσπαθούν να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους.

Η Google αναφέρει ότι οι αλλαγές σχετίζονται με τη μεγάλη ποικιλία συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση, όπως οι έξυπνες τηλεοράσεις και οι κονσόλες παιχνιδιών. Όπως αναφέρεται, η Google σκοπεύει να επιτρέψει στους διαφημιστές να μετρούν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών τους με τρόπο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Παρόλο που η Google υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με ρυθμιστικές αρχές, η Αρχή Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρεί την αλλαγή «αναστροφή πολιτικής» που δεν ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες για ένα φιλικό προς την ιδιωτικότητα διαδίκτυο.

