Φωτιά Λος Άντζελες: Νέα γκάφα Μπάιντεν

Βροχή από δηκτικά σχόλια προκάλεσε νέα γκάφα του Τζο Μπάιντεν, που ανακοίνωσε ότι απέκτησε δισέγγονο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες. Η προσπάθεια του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, που ακύρωσε το ταξίδι του στην Ιταλία λόγω την πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, να χαλαρώσει κάπως το κλίμα στη συνέντευξη Τύπου στο αρχηγείο της Πυροσβεστικής της Σάντα Μόνικα πυροδότησε καταιγισμό αρνητικών σχολίων καθώς λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα ήταν σε εξέλιξη μια τεράστια καταστροφή. Αφού σημείωσε ότι ενημερώθηκε ότι το σπίτι του γιου του, Χάντερ – που πιστευόταν αρχικά ότι είχε αποτεφρωθεί – γλίτωσε τελικά από τις φλόγες, ο Μπάιντεν αποκάλυψε στη συνέχεια ότι είναι πλέον ένας… περήφανος προπάππος, αν και στη αρχικά φάνηκε να μην είναι σίγουρος για το φύλο του δισέγγονού του, που έφερε στον κόσμο η Ναόμι Μπάιντεν, κόρη του Χάντερ.

“They got notifications yesterday that their homes probably burned to the ground…but, the good news is, I’m a great-grandfather as of today.”

And, with that, the press briefing with President Biden on the Los Angeles wildfires was concluded. pic.twitter.com/ws5WXXXKMD

— Matthew Keys (@MatthewKeysLive) January 8, 2025