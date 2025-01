Ταϊλάνδη: Πρώην βουλευτής δολοφονήθηκε στη μέση του δρόμου

Αίσθηση προκαλεί στην Ταϊλάνδη η είδηση ότι θύμα δολοφονίας στην πρωτεύουσα της χώρας, Μπανγκόκ, έπεσε ο πρώην βουλευτής της αντιπολίτευσης στην Καμπότζη, Λιμ Κίμια, ο οποίος κατείχε και γαλλική υπηκοότητα. Στο οπτικό υλικό από βίντεο κάμερας ασφαλείας ακούγονται δύο πυροβολισμοί με στόχο τον Κίμια, με τον δράστη να διασχίζει τον δρόμο, να ανεβαίνει σε μια μοτοσικλέτα και να εξαφανίζεται προς άγνωστη κατεύθυνση. Εκτός από το βίντεο οι αρχές της Ταϊλάνδης έδωσαν στη δημοσιότητα και στοπ-καρέ του εκτελεστή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο πρώην βουλευτής έπεσε νεκρός τη στιγμή που είχε φτάσει στην Μπανγκόκ με λεωφορείο ενώ μαζί του ήταν η Γαλλίδα σύζυγός του και ένας θείος του. «Η εν ψυχρώ εκτέλεση του πρώην βουλευτή στους δρόμους της Μπανγκόκ έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας πολιτικής δολοφονίας» δηλωσε εκπρόσωπος του Asia Human Rights Labour Advocates. Ο 74χρονος Κίμια είχε εκλεγεί βουλευτής στις εκλογές του 2013.

CCTV footage shows the moment a former Cambodian opposition MP was shot dead opposite Wat Bowonniwet, Bangkok near Khao San Road. The shooter was waiting on a 🏍️ before crossing the road to shoot Mr. Lim Kimya to death and fleeing on the 🏍️. pic.twitter.com/RwWmD1MF3T

