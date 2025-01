Μασκ – Τριντό: Χυδαία φραστική επίθεση κατά του Καναδού πρωθυπουργού

Χυδαία φραστική επίθεση εξαπέλυσε ο Έλον Μασκ κατά του Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό μετά το κατηγορηματικό «όχι» του στα σχέδια Τραμπ για τη χώρα του. Ο Τριντό είχε απαντήσει χθες, με μια ανάρτηση δύο παραγράφων στο X, στις… φαντασιώσεις Τραμπ για προσάρτηση του Καναδά από τις ΗΠΑ.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.

Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2025