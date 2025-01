Φωτιά Λος Αντζελες: Σκηνές Αποκάλυψης

Σκηνές Αποκάλυψης εκτυλίσσονται στην Καλιφόρνια, όπου φωτιά-μαμούθ κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της. Οι θυελλώδεις άνεμοι και ξηρές συνθήκες δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ με αποτέλεσμα η φωτιά να πάρει τεράστιες διαστάσεις μέσα σε λίγη ώρα. Σύμφωνα με το CNN, καίγοντας πέντε γήπεδα ποδοσφαίρου το λεπτό, η πυρκαγιά Palisades επεκτάθηκε ραγδαία τις τελευταίες ώρες, καταστρέφοντας σπίτια, ενώ οι αρχές καλούν σε εκκένωσεις από το Μαλιμπού έως τη Σάντα Μόνικα.

Οι άνεμοι θα αλλάξουν κατεύθυνση και θα γίνουν βορειοανατολικοί την Τετάρτη, με πιθανότητα να φτάνουν τα 120χλμ/ώρα. Αυτοί οι άνεμοι σε συνδυασμό με την υγρασία που πέφτει σε μονοψήφια επίπεδα σημαίνει ότι η πυρκαγιά θα μπορούσε να συνεχίσει να εξαπλώνεται γρήγορα μέχρι το πρωί. Οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν από το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά μπορεί να φτάσουν ακόμα τα 64 χλμ/ώρα. Το ένα μέτωπο της φωτιάς καίει στο Palisades και ένα άλλο στο Eaton, ενώ το NBC, επικαλούμενο το LAFD ανέφερε ότι πυρκαγιά ξέσπασε και στην περιοχή Sylmar η οποία εκκενώνεται.

CNN airs footage from one of their teams driving down PCH pic.twitter.com/76Vu7JcuNM

— Acyn (@Acyn) January 8, 2025