Θιβέτ σεισμός: Αυξήθηκαν δραματικά οι νεκροί – Έρευνες στους -8 βαθμούς Κελσίου

Ισχυρός σεισμός έπληξε νωρίς το πρωί την νοτιοδυτική Κίνα, την περιφέρεια του Θιβέτ, στο κινεζικό τμήμα των Ιμαλαΐων, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή έως την πρωτεύουσα του γειτονικού Νεπάλ, την Κατμαντού. Ο σεισμός στο Θιβέτ καταγράφτηκε στις 09:05 (τοπική ώρα· 03:05 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τα στοιχεία της CENC, δημόσιας σεισμολογικής υπηρεσίας της Κίνας, η οποία εκτίμησε πως ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών.

Tibet: 6.8 Magnitude Earthquake Claims 53 Lives Near Mount Everest A magnitude 6.8 earthquake struck China’s Tibet Autonomous Region on Tuesday, near Tingri County, close to Mount Everest. The quake, struck at a depth of 10 kilometers and has claimed at least 53 lives,… pic.twitter.com/9OZSfPTPoE — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) January 7, 2025

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) έκανε λόγο από την πλευρά του για σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών. Δυστυχώς, όσο περνούν οι ώρες, αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών, με κρατικά μέσα ενημέρωσης να μιλούν για τουλάχιστον 95 θύματα σε τρεις κοινότητες.

A powerful 7.1 magnitude #Earthquakes has struck Nepal, with tremors felt in Bihar, NCR, and the Tibet border. Thoughts and prayers with everyone affected. Stay safe and follow safety protocols#staysafe #nepalearthquake #earthquake — slowlife (@Its_Slowlife) January 7, 2025

Από την θιβετιανή πλευρά, ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 130, μετέδωσε η κρατική κινεζική τηλεόραση έξι ώρες μετά το σεισμό. Οι 95 νεκροί καταγράφονται επίσης στη θιβετιανή πλευρά και δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα σε άλλες περιοχές.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από τη δημόσια κινεζική τηλεόραση CCTV εικονίζουν κατοικίες λευκού χρώματος σε μεγάλο υψόμετρο να έχουν καταρρεύσει και ογκόλιθους σπαρμένους στο έδαφος. Άλλο οπτικό υλικό εικονίζει οχήματα θαμμένα κάτω από τούβλα και συντρίμμια, ή τους πελάτες σούπερ μάρκετ να τρέχουν να βγουν από το κατάστημα την ώρα που ο σεισμός ρίχνει κάτω διάφορα είδη βαλμένα στα ράφια. «Δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στο καντόνι του Ντινγκρί και στα περίχωρά του και πολλά κτίρια κατέρρευσαν κοντά στο επίκεντρο», ανέφερε η δημόσια τηλεόραση CCTV.Έχουν καταγραφεί ήδη δεκάδες μετασεισμικές δονήσεις, η πιο ισχυρή ήταν μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα ανέφερε πως οι τοπικές αρχές έσπευσαν σε διάφορες κοινότητες για να «αποτιμήσουν» τις συνέπειες του σεισμό.

#CHINA: At least 32-36 people confirmed dead after powerful earthquake in Tibet, southern China. – local mediapic.twitter.com/JhYw314i93 — R A W S G L B A L (@RawsGlobal) January 7, 2025

Το συγκεκριμένο θιβετανό καντόνι, σε μεγάλο υψόμετρο, μετρά περίπου 62.000 κατοίκους και δεν απέχει πολύ από τον κινεζικό τομέα του όρους Έβερεστ. Αν και οι σεισμικές δονήσεις είναι γενικά συχνές στην ορεινή περιοχή, ο σημερινός σεισμός είναι ο πιο ισχυρός που έχει καταγραφτεί σε ακτίνα 200 χιλιομέτρων κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, σύμφωνα με τη CENC.

«Σκηνές και παπλώματα»

Οι αρχές στέλνουν βοήθεια, είδη όπως σκηνές με μόνωση, υπνόσακους, παπλώματα και άλλα είδη εξοπλισμού χρήσιμα για να αντιμετωπιστούν οι εξαιρετικά σκληρές κλιματικές συνθήκες. Οι θερμοκρασίες εκεί είναι περίπου –8° Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας και μπορεί να υποχωρήσουν έως τους –18° Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την κινεζική μετεωρολογική υπηρεσία.