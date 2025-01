Κίνα ιός HMPV: Τα συμπτώματα, πώς κολλάει

Δημόσια έκκληση στην Κίνα να δώσει περισσότερα στοιχεία για την έξαρση ιού, που κατακλύζει με ασθενείς τα νοσοκομεία της, απευθύνουν ειδικοί στη Δύση. Ειδικά καθώς τα στοιχεία δείχνουν διπλασιασμό των κρουσμάτων του HMPV στις ΗΠΑ. Η Κίνα επιχείρησε να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο από τις εικόνες με κατάμεστους χώρους αναμονής στα τμήματα επειγόντων και σε κλινικές νοσοκομείων της, που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι «λιγότερο σοβαρές» και «μικρότερης κλίμακας» σε σύγκριση με πέρυσι. Αλλά πολλοί φοβούνται ότι υπάρχουν ομοιότητες με την τρέχουσα κατάσταση και το ξέσπασμα της πανδημίας της Covid-19 προ πενταετίας, την οποία υποβάθμιζε αρχικά η Κίνα. Πιστεύεται ότι για την έξαρση των κρουσμάτων ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού στην Κίνα ευθύνεται ο σχετικά άγνωστος ιός HMPV (Ανθρώπινος Μεταπνευμονοϊός), που συνήθως προκαλεί συμπτώματα που θυμίζουν εκείνα του κρυολογήματος και της γρίπης, όπως βουλωμένη μύτη, πονοκέφαλος, ρίγος και κόπωση.

Ο λοιμωξιολόγος και επίκουρος καθηγητής Ιατρικής στο Australian National University, δρ Σαντζάγια Σεναναγιάκι, δήλωσε ότι «είναι ζωτικής σημασίας να μοιραστεί εγκαίρως η Κίνα τα στοιχεία της για αυτή την έξαρση», περιλαμβανομένων και «δεδομένων για το ποιοι μολύνονται». Και πρόσθεσε: «Επίσης, θα χρειαστούμε γονιδιωματικά δεδομένα που να επιβεβαιώνουν ότι ο HMPV είναι ο ένοχος και ότι δεν υπάρχουν σημαντικές μεταλλάξεις που προκαλούν ανησυχία. Τέτοια γονιδιωματικά δεδομένα θα καθοδηγήσουν επίσης την ανάπτυξη εμβολίων».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η έξαρση είναι ασυνήθιστη και ότι ένας νέος ιός ή ασθένεια του αναπνευστικού έχει εμφανιστεί στην Κίνα. Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι τα στοιχεία από την Κίνα υποδεικνύουν «ότι έχει υπάρξει μια πρόσφατα αύξηση αναφορικά με τις οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού», αλλά «η συνολική κλίμακα και η ένταση των μολυσματικών ασθενειών του αναπνευστικού στην Κίνα φέτος είναι χαμηλότερη από πέρυσι».

Την ίδια ώρα καταγράφονται κρούσματα του HMPV στην Ινδία, ενώ παρατηρείται έξαρση στις ΗΠΑ με το ποσοστό των θετικών τεστ να διπλασιάζεται από τις αρχές μέχρι τα τέλη του περασμένου μήνα. Μόνον την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου αναφέρθηκαν κάτι λιγότερο από 300 θετικά τεστ, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Tα CDC είπαν ότι «παρακολουθούν» τα κρούσματα στην Κίνα, αλλά πιστεύουν ότι «δεν αποτελούν προς το παρόν λόγο ανησυχίας στις ΗΠΑ». Ο Δρ Άντριου Κάτσποουλ, επικεφαλής επιστημονικός υπεύθυνος στη βιοτεχνολογία λοιμωδών νόσων hVIVO, είπε ότι ενώ ο ΗMPV αναφέρεται συνήθως τους ψυχρότερους μήνες, «φαίνεται ότι τα ποσοστά σοβαρής μόλυνσης μπορεί να είναι υψηλότερα στην Κίνα από αυτά που θα περιμέναμε σε ένα κανονικό έτος. Και πρόσθεσε: «O HMPV είναι κοινό μέρος του χειμερινού κρυολογήματος που προκαλεί ιούς στις περισσότερες χώρες με εποχικότητα. «Δεν είναι συνηθισμένο να προκαλεί μεγάλη ανησυχία για υψηλούς αριθμούς νοσηλειών, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο πόσο υψηλοί είναι οι αριθμοί ή αν προκύπτουν προβλήματα καθαρά λόγω συμπίπτουσας με τα υψηλά επίπεδα γρίπης και COVID».

«Διατρέχουμε όντως τη χειμερινή σεζόν των αναπνευστικών ιών», δήλωσε στο ABC News ο δρ Ουίλιαμ Σάφνερ, καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Vanderbilt στο Νάσβιλ. «Όλοι αυτοί οι ιοί του αναπνευστικού – γρίπη, Covid, αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV), ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός – όλοι αυξάνονται αυτή την εποχή του χρόνου, εν μέρει επειδή πλησιάζουμε τόσο πολύ ο ένας τον άλλον. Περνούμε αρκετό χρόνο σε κλειστούς χώρους και φυσικά, όλα αυτά τα ταξίδια στη διάρκεια των γιορτών, οι οικογενειακές συναθροίσεις και τα πάρτι, ήταν ευκαιρίες να πλησιάσουμε ο ένας τον άλλον και ο ιός να μεταδοθεί», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τα CDC ο HMPV είναι ένας ιός που μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις του ανώτερου και του κατώτερου αναπνευστικού. Ανακαλύφθηκε το 2001 και ανήκει στην οικογένεια Pneumoviridae μαζί με τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό ή RSV. Με την πάροδο του χρόνου υπήρξε καλύτερη κατανόηση και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τον HMPV, γεγονός που οδήγησε σε ευρύτερες δοκιμές, σύμφωνα με την αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία υγείας. «Ο ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός είναι άλλος ένας από αυτούς τους αναπνευστικούς ιούς που τώρα αξιολογούμε καλύτερα επειδή έχουμε τη διαγνωστική ικανότητα να τον διαγνώσουμε πιο εύκολα σε νοσοκομεία, τμήματα επειγόντων περιστατικών και ακόμη και στα ιατρεία », είπε ο Σάφνερ. «Τώρα έχουμε διαγνωστικά πάνελ που μπορούν να μας πουν αν έχουμε γρίπη ή COVID ή RSV ή ανθρώπινο μεταπνευμονοϊό».

