ΗΠΑ χιονιάς: Τουλάχιστον πέντε νεκροί – Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά

Πολική δίνη πλήττει τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας λόγω του ακραίου κύματος ψύχους. ΜΜΕ της χώρας αναφέρουν επίσης ότι χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα και θέρμανση. Αρκετές πολιτείες από τις μεσοδυτικές έως τις μεσοατλαντικές χτυπήθηκαν από την χιονοκαταιγίδα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) εκτιμά ότι περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η πολική δίνη που κινήθηκε προς τα νότια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σκέπασε τις ΗΠΑ με πάγο, χιόνια και ανέμους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν το Κάνσας, το Μιζούρι, το Μέριλαντ, το Κεντάκι, η Βιρτζίνια, η Δυτική Βιρτζίνια, το Άρκανσο, η Ουάσινγκτον και τμήματα του Νιου Τζέρσεϊ. Ο ψυχρός άνεμος περιστρέφεται συνήθως γύρω από τον Βόρειο Πόλο, αλλά μερικές φορές βυθίζεται νότια στον Καναδά και τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία. Μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι η ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας της Αρκτικής ευθύνεται εν μέρει για την αυξανόμενη συχνότητα των πολικών στροβίλων που επεκτείνουν την εμβέλειά τους.

A State of Emergency has been declared in New Jersey, effective tonight, for seven counties due to a heavy snowstorm moving into the area.

Cities close schools, warn drivers to stay off roads as #winter_storm brings snow, sleet and ice#USA

More than 60 million people are under… pic.twitter.com/DX2gugLdPi

