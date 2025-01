Έλον Μασκ – Αγγλία: Η συγκάλυψη βιασμών παιδιών από Πακιστανούς και η κόντρα με τον Στάρμερ

Πολιτικούς κλυδωνισμούς έχουν φέρει στη Μεγάλη Βρετανία οι «επιθέσεις» του Έλον Μασκ προς τον Κιρ Στάρμερ και την κυβέρνησή του, υποστηρίζοντας ότι μετείχαν στη συγκάλυψη βιασμών και κακοποιήσεων μικρών κοριτσιών πακιστανικής καταγωγής, στο Ρόδεραμ της Βόρειας Αγγλίας, από το 1997 έως το 2013. Το σκάνδαλο που ο Μασκ αναφέρει είναι υπαρκτό. Βάσει σχετικής έκθεσης που δημοσιεύθηκε το 2014, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1.400 υποθέσεις βιασμών και κακοποίησης ανηλίκων, ορισμένα ήταν θύματα trafficking και άλλα δολοφονήθηκαν από σπείρες στη Βόρεια Αγγλία. Από πλευράς του, ο Κιρ Στάρμερ επιτέθηκε σε πολιτικούς και ακτιβιστές που «διαδίδουν ψέματα και παραπληροφόρηση» σχετικά με τις συμμορίες grooming, όπως αναφέρει το BBC. Η δε επίθεση κατά του Στάρμερ γίνεται, καθώς, το διάστημα μεταξύ 2008 και 2013, ασκούσε καθήκοντα διευθυντή της εισαγγελίας (DPP), και, κατά τον Μασκ, δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τις συμμορίες grooming.

Sammy Woodhouse was one of the 1400 girls raped and abused by the rape gang in Rotherham.

She helped to expose the perpetrators by giving an anonymous interview to Andrew Norfolk of The Times in 2013.

When she was 14, Woodhouse was groomed by the child-grooming gang leader… pic.twitter.com/h0BG7toS5W

