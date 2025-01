Έκαψε γυναίκα στο Μετρό της Νέας Υόρκης: Αθώος δηλώνει ο 33χρονος

Ο άνδρας που κατηγορείται ότι σκότωσε μία γυναίκα ενώ εκείνη κοιμόταν μέσα σε ένα βαγόνι του μετρό της Νέας Υόρκης, βάζοντάς της φωτιά, δήλωσε αθώος στις κατηγορίες για φόνο και εμπρησμό, κατά τη διάρκεια μιας ακροαματικής διαδικασίας σήμερα. Ένα σώμα ενόρκων απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του Σεμπάστιαν Ζαπέτα, ηλικίας 33 ετών, για φόνο πρώτου βαθμού, για φόνο δεύτερου βαθμού και για εμπρησμό για τη δολοφονία της Ντεμπρίνα Κάουαμ, ηλικίας 57 ετών. Η διάπραξη εγκλημάτων είναι σχετικά σπάνια στο μετρό της πόλης της Νέας Υόρκης, ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα συστήματα μεταφορών παγκοσμίως, όμως η αστυνομία της αμερικανικής μεγαλούπολης παραδέχθηκε αυτήν την εβδομάδα ότι επιθέσεις σαν την άγρια δολοφονία της Κάουαμ μπορούν να τρομοκρατήσουν τους Νεοϋορκέζους.Σοκ προκάλεσε σε πολλούς ένα σύντομο βίντεο, που τράβηξε ένας περαστικός στην αποβάθρα, όπου καταγράφεται η Κάουαμ να έχει τυλιχθεί στις φλόγες κοντά στις ανοικτές πόρτες ενός βαγονιού.

Σύμφωνα με έκθεση της αστυνομίας, ο Ζαπέτα χρησιμοποίησε έναν αναπτήρα για να βάλει φωτιά στα ρούχα του θύματος, το οποίο φαίνεται πως κοιμόταν σε ένα κάθισμα, σε ένα σταματημένο τρένο στον σταθμό Coney Island-Stillwell Avenue, περίπου στις 07.30 το πρωί, την 22α Δεκεμβρίου. Κατόπιν χρησιμοποίησε μια μπλούζα για να δυναμώσει τη φωτιά, περιγράφει η αστυνομία. Ο θάνατος της γυναίκας διαπιστώθηκε επιτόπου, αφότου η φωτιά σβήστηκε. Ο ιατροδικαστής δήλωσε πως αιτία θανάτου ήταν η εισπνοή καπνού και εγκαύματα. Χρειάστηκε πάνω από μία εβδομάδα για να μπορέσει να την αναγνωρίσει, μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων της. Ο Ζαπέτα είναι υπήκοος Γουατεμάλας, είπαν αστυνομικοί του τμήματος της Νέας Υόρκης, και ζούσε σε ένα καταφύγιο για αστέγους στο Μπρούκλιν.

