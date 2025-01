Δαμασκός αεροδρόμιο: Με πανηγυρισμούς και τραγούδια άνοιξε για τις διεθνείς πτήσεις

Για πρώτη φορά από την πτώση του Μπασάρ Αλ Άσαντ, άνοιξε το αεροδρόμιο της Δαμασκού στη Συρία για διεθνείς πτήσεις. Η πρώτη πτήση που προσγειώθηκε ήταν από την Ντόχα. Πρόκειται για την πρώτη απευθείας πτήση μετά από 13 χρόνια. Η ατμόσφαιρα στο αεροδρόμιο ήταν πανηγυρική με πολίτες να χειροκροτούν και να τραγουδούν, σύμφωνα με τον Guardian. «Είναι η πρώτη φορά που περνάω από αυτό το αεροδρόμιο από το 2005 και αισθάνθηκα περήφανος που είμαι Σύρος», δήλωσε ένας επιβάτης, ο Μπασάρ Αλ Χουσεΐν, με καταγωγή από την Νταράα, ο οποίος είπε ότι ταξίδεψε από το Ντουμπάι, όπου ζει σήμερα, στη Ντόχα για να βρεθεί στην πρώτη απευθείας πτήση προς τη Δαμασκό.

Το Κατάρ, σθεναρός αντίπαλος του Άσαντ, είχε σταματήσει τις πτήσεις 13 χρόνια πριν, μετά την εξέγερση κατά της διακυβέρνησής του. Η επαναλειτουργία του αεροδρομίου αφορούσε περισσότερα από τα ταξίδια, σύμφωνα με τον Αλ Χουσεΐν. Μέλη του προσωπικού εδάφους αλλά και εργαζόμενοι στις αεροπορικές εταιρείες Cham Wings και SyrianAir επέστρεψαν στις δουλειές τους με την επαναλειτουργία του αεροδρομίου ενώ δυνάμεις του στρατού περιφρουρούσαν το αεροδρόμιο.

Syrians arrive in Damascus on the first International flight to Syria since the fall of Assad. The airport is back in business. https://t.co/XUyAxPUvXy

Ο Αλί Ρέντα, πιλότος της SyrianAir, είπε στον Guardian πως είναι χαρούμενος που επέστρεψε του στη δουλειά. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τρύπες από τις σφαίρες στον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας έχουν επιδιορθωθεί ενώ έγιναν επισκευές. Σύμφωνα με τον πιλότο, οι μηχανισμοί ασφαλείας στο αεροδρόμιο έχουν αλλάξει ενώ το προσωπικό παρέμεινε ίδιο. Ο Ρέντα εξήρε τα νέα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο λέγοντας πως είναι «σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα». Η Μπάσμα, επιβάτης της πτήσης για Ντόχα είπε πως είναι ενθουσιασμένη. Είχε κάνει κράτηση μόλις πριν από λίγες ημέρες, είπε, αποφεύγοντας ένα δίωρο ταξίδι με αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο της Βηρυτού, το οποίο προηγουμένως ήταν ο μόνος τρόπος πρόσβασης στις περισσότερες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες. «Είναι πολύ καλύτερο να ταξιδεύεις μέσω του αεροδρομίου της Δαμασκού από το να έχεις να κάνεις με τους λιβανέζους συνοριοφύλακες. Πάντα μας ταπείνωναν όταν περνούσαμε», είπε. «Οι Σύριοι γενικά είναι ευτυχείς που το αεροδρόμιο της Δαμασκού άνοιξε», ανέφερε.

The first #Syrian plane landed a short while ago at #Damascus International Airport, coming from #Qatar Airways، These are some shots of the celebration from inside the plane before landing. pic.twitter.com/bA6IraAOby

— Qusay Noor (@QUSAY_NOOR_) January 7, 2025