Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος της FED, Μάικλ Μπαρ

Την παραίτησή του ανακοίνωσε την Δευτέρα (6/1) ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (FED), υπεύθυνος για την εποπτεία των τραπεζών, Μάικλ Μπαρ. «Υπό τις σημερινές συνθήκες, έκρινα ότι θα ήμουν πιο χρήσιμος στην υπηρεσία των Αμερικανών από τη θέση μου του απλού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της FED» ανακοίνωσε ο ίδιος. «Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με τον πρόεδρο Τραμπ για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε υπεύθυνες χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές» σημείωσε ο Μπαρ.

Ο Μάικλ Μπαρ, η θέση του οποίου συστάθηκε μετά την οικονομική κρίση του 2008, διορίστηκε από τον απερχόμενο Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Η παραίτησή του, η οποία θα τεθεί σε ισχύ το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου, θα επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να επιλέξει τον διάδοχό του μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η Μισέλ Μπόουμαν είναι μια μεταξύ των επικρατέστερων «διαδόχων» του. Διορίστηκε μέλος της FED από τον Ντόναλντ Τραμπ και αντιτάχθηκε στις προσπάθειες του Μάικλ Μπαρ να ενισχύσει τον τραπεζικό έλεγχο.

