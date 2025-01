Θάνατος Σημίτη: Ο διεθνής Τύπος τον αποχαιρετά

Ο θάνατος του Κώστα Σημίτη έχει απασχολήσει και τα ξένα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία. Το Γαλλικό πρακτορείο κάνει λόγο για τον πολιτικό που θεωρείται ο εκσυγχρονιστής της Ελλάδας. «Πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 88 ετών ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κώστας Σημίτης, που θεωρείται ο «εκσυγχρονιστής» στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η κυβέρνηση κήρυξε τετραήμερο πένθος για τον Σημίτη, ο οποίος δεν αντιμετώπιζε ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας» αναφέρει το AFP.

Former Greek prime minister Costas Simitis, deemed the “moderniser” in the country’s political arena, died Sunday at the age of 88.

The government announced four days of mourning for Simitis, who had not been facing a particular health problem.

