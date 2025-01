Tik Tok και θάνατοι παιδιών: Πρόστιμο 10εκ. δολάρια

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας επέβαλε πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων (9,689.571,51€) στο TikTok, κατηγορώντας την εφαρμογή ότι δεν κατάφερε να ελέγξει τη διάδοση προκλήσεων που φέρεται να οδήγησαν στο θάνατο τριών παιδιών. Η δικαστής Tania D’Amelio δήλωσε τη Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου, ότι η εταιρεία έχει οκτώ ημέρες για να καταβάλει το πρόστιμο στην Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών (Conatel) και ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου για την «αποζημίωση των θυμάτων των viral challenges». Απαίτησε επίσης από την πλατφόρμα να δημιουργήσει ένα γραφείο στη χώρα για να υπάρχει εκεί επίσημη εκπροσώπηση. Το δικαστήριο δεν διευκρίνισε ποιες θα ήταν οι συνέπειες εάν οι υπεύθυνοι της εφαρμογής δεν συμμορφωθούν με την απόφαση.

Η δικαστής δήλωσε ότι τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι έχουν επηρεαστεί από αυτές τις προκλήσεις, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες ούτε αναφέρθηκε σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση. Τον περασμένο Νοέμβριο, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Nicolás Maduro δήλωσε ότι τουλάχιστον δύο από τα παιδιά είχαν πεθάνει αφού συμμετείχαν σε προκλήσεις που περιλάμβαναν την εισπνοή τοξικών ουσιών ή τη λήψη φαρμάκων για το άγχος χωρίς να αποκοιμηθούν. Η δικαστική απόφαση ανέφερε ότι το TikTok δεν είχε εφαρμόσει «τα απαραίτητα και επαρκή μέτρα για να αποτρέψει τη διάδοση δημοσιεύσεων των οποίων το περιεχόμενο παραπέμπει στις λεγόμενες viral προκλήσεις, παραβιάζοντας το νομικό σύστημα της Βενεζουέλας».

Η απόφαση έρχεται μετά την προσφυγή της εκπαιδευτικής οργάνωσης Bolivarian Movement of Aristóbulo Istúriz Families για προστασία, η οποία, σύμφωνα με τη δικαστή, υποστήριξε ότι οι viral challenges επηρεάζουν ψυχολογικά τους ανηλίκους. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή για προστασία αφού ο πρόεδρος της χώρας απαίτησε τον Νοέμβριο από το TikTok να αφαιρέσει το περιεχόμενο που σχετίζεται με κάθε πρόκληση που θεωρείται επικίνδυνη. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει εκδώσει και στο παρελθόν περιορισμούς στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Τον Αύγουστο του 2024, ο Maduro ανακοίνωσε ότι η Conatel ανέστειλε την πρόσβαση στο κοινωνικό δίκτυο X για 10 ημέρες, αφού ο ιδιοκτήτης του Elon Musk αμφισβήτησε το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 28ης Ιουλίου στη χώρα.

