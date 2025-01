Πρωτοχρονιά 2025 στον κόσμο: Ο πλανήτης υποδέχθηκε το νέο έτος με ελπίδες για ειρήνη

Η αντίστροφη μέτρηση για την έλευση του 2025 τέλειωσε με τις χώρες ανά την υφήλιο να υποδέχονται το νέο έτος με προσδοκίες και ανησυχία εν μέσω πολέμων και προκλήσεων. Χρειάζονται 26 ώρες για να γιορτάσει όλος ο πλανήτης την αλλαγή του χρόνου. Από το νησί Κιριμπάτι, που ήταν το πρώτο κράτος που γιόρτασε την έλευση του 2025 χθες τις 12:00 το πρωί ώρα Ελλάδας, μέχρι την Νήσο Μπέικερ, μια ακατοίκητη επικράτεια των ΗΠΑ, που θα αλλάξει χρόνο σήμερα στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν πρώτα στο νησί Κιριμπάτι, με το Νησί Τσάταμ στην ανατολική ακτή της Νέας Ζηλανδίας να ακολουθεί 15 λεπτά αργότερα, τα Φίτζι, μετά η ενδοχώρα της Αυστραλίας…. Το ρολόι χτύπησε μεσάνυχτα στη Νέα Ζηλανδία και το Όκλαντ σηματοδοτώντας την άφιξη του 2025 με τα παραδοσιακά πυροτεχνήματα στον εμβληματικό Sky Tower της πόλης. Με μια επίδειξη «οικογενειακών πυροτεχνημάτων», που φώτισε την Όπερα και τη Γέφυρα του Σίδνεϊ, οι Αυστραλοί αποχαιρέτησαν το 2024, με ένα υπερθέαμα πυροτεχνημάτων σε εορταστικές εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

Fireworks, cheers, and celebrations galore as people welcome 2025! 🥳🎉 #HappyNewYear #Germany #NewYear pic.twitter.com/yAJ70HvemJ

🎉🎊 Happy New Year from Berlin, Germany! 🇩🇪

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έσπευσαν στις ακτές του λιμανιού του Σίδνεϊ και εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη στις όχθες του ποταμού Γιάρα στη Μελβούρνη για να παρακολουθήσουν τις πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις που συνεχίστηκαν και μετά την αλλαγή του έτους. Στην «πρωτοχρονιάτικη πρωτεύουσα του κόσμου», οι παρευρισκόμενοι άλλαξαν χρόνο, με εννέα τόνους πυροτεχνημάτων να φωτίζουν τον ουρανό πάνω από την όπερα και το λιμάνι, τόσο από την ανατολική όσο και από τη δυτική πλευρά της διάσημης Γέφυρας του Σίδνεϊ. Πυροτεχνήματα τεχνολογίας που εκτοξεύτηκαν από 27 σημεία στη Μελβούρνη χάρισαν ένα σόου σηματοδοτώντας την αλλαγή του έτους για περίπου 500.000 και πλέον ανθρώπους που γιόρτασαν την έλευση του 2025 στους δρόμους.

Περίπου 80.000 πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό και της πόλης Μπρίσμπεϊν, ενώ στο Περθ και στην Αδελαΐδα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν εκεί για να γιορτάσουν με πυροτεχνήματα και ζωντανή μουσική. Το Λόνσεστον συνδύασε τις εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά με το ετήσιο φεστιβάλ μπύρας της πόλης.

Κίνα και Ταϊβάν γιόρτασαν την Πρωτοχρονιά με φωτορυθμικά σόου και πυροτεχνήματα σε πολλές μεγάλες πόλεις, αν και σύμφωνα με το Κινέζικο ημερολόγιο η έλευση του 2025, της «χρονιάς του Φιδιού», είναι στις 29 Ιανουαρίου.

Στο Πεκίνο, εορτασμοί έγιναν σε ένα πρώην χαλυβουργείο στα δυτικά προάστια της πόλης, ενώ στη Σαγκάη, πλήθη κόσμου συγκεντρώθηκαν για να δουν φωτορυθμικά σόου κατά μήκος του παγκοσμίου φήμης Περίπατου της Προκυμαίας και σε άλλες τοποθεσίες. Στη κινεζική ειδική διοικητική περιοχή του Χονγκ Κονγκ πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη επίδειξη πυροτεχνημάτων πάνω από το λιμάνι Βικτόρια. Η παραμονή Πρωτοχρονιάς, με βάση το Γρηγοριανό ημερολόγιο, δεν γιορτάζεται τόσο ευρέως στην Κίνα όσο αλλού, με την Κινέζικη Πρωτοχρονιά, με βάση το Σεληνιακό ημερολόγιο, να θεωρείται πιο σημαντική.

Στην Ταϊβάν, χιλιάδες θεατές απόλαυσαν μια επίδειξη πυροτεχνημάτων διάρκειας έξι λεπτών και φωτορυθμικά σόου από το κτίριο-αξιοθέατο «Ουρανοξύστης της Ταϊπέι» ή «Taipei 101», που έχει ύψος 509 μέτρα, ενώ και στη Σιγκαπούρη χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν στους δρόμους.

Νεπάλ, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα, Φιλιππίνες, Ινδία και Πακιστάν ακολούθησαν….

Με τη φράση «Καλή Χρονιά» φωτίστηκε ένα κτίριο στο Τόκιο καθώς η Ιαπωνία καλωσόρισε το νέο έτος.

Στη Νότια Κορέα, κόσμος συγκεντρώθηκε μεσάνυχτα Πρωτοχρονιάς για να τιμήσει τα θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος αυτού του Σαββατοκύριακου στο διεθνές αεροδρόμιο Μουάν της Νότιας Κορέας στο οποίο σκοτώθηκαν 179 από τους 181 επιβαίνοντες. Κτίρια φωτίζονταν από τα πυροτεχνήματα στη Μανίλα, την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, με χιλιάδες κόσμο στους δρόμους. Στην Μπανγκόκ, πλήθη συγκεντρώθηκαν γύρω από το εμπορικό κέντρο IconSiam για τον ερχομό του νέου έτους. Γυναίκες φορούσαν κορδέλες με έγραφαν «2025» για να γιορτάσουν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Στο Ισραήλ το 2025 έφθασε με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας να μαίνεται για 15 μήνες και δεκάδες ομήρους να παραμένουν στα χέρια της Χαμάς, ενώ πάνω από 45.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Παλαιστινιακό θύλακο από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το διοικούμενο από την εξτρεμιστική ισλαμιστική οργάνωση υπουργείο Υγείας. Ο Λίβανος προσπαθεί να συνέλθει από μια μεγάλη οικονομική κρίση και τις μεγάλες καταστροφές από την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στη Συρία, εν τω μεταξύ, πολλοί κάτοικοι εκφράζουν συγκρατημένοι αισιοδοξία για το 2025 μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ. Μια πόλη της Μέσης Ανατολής υποδέχθηκε με στυλ το νέο έτος με στυλ.

MADRID – SPAIN. Celebrates the arrival of 2025. #Spain2025 #MadridNewYear . pic.twitter.com/1eIPZgRXXW

Ο νυχτερινός ουρανός του Ντουμπάι φωτίστηκε γύρω από τον διάσημο ουρανοξύστη Μπουρτζ Χαλίφα, στους τοίχους του οποίου προβάλλονταν κινούμενα σχέδια, καθώς τα πυροτεχνήματα έκαναν τη νύχτα μέρα στην πόλη της πολυτέλειας.

من دبي … للعالم

كل عام وأنتم بخير

From Dubai to the World

Happy New Year #MyDubaiNewYear pic.twitter.com/17qut4lZu5

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 31, 2024