Ολυμπιακός -Φουρνιέ: Με γνωμικό το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του

O Ολυμπιακός πέταξε από την Αθήνα για το Κάουνας αφού την Πέμπτη (20:00) παίζει με την Ζάλγκιρις στον πρώτο του αγώνα στη Euroleague του 2025. Οι παίκτες του Ολυμπιακού που θέλουν να ξεκινήσουν με νίκη στη νέα χρονιά αντάλλαξαν ευχές στο αεροδρόμιο με τον Εβάν Φουρνιέ να ανεβάζει στα social media και το μήνυμά του για το 2025.

«Καλή χρονιά φίλοι μου. Εύχομαι σε όλους να είστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας το 2025», έγραψε αρχικά στο Twitter και κοινοποίησε μια εικόνα με την παρακάτω φράση: «Κάθε πράξη που κάνεις είναι μια ψήφος για το είδος ανθρώπου που επιθυμείς να είσαι».

Happy new years my friend.

Wishing you all to be best version of yourselves in 2025. pic.twitter.com/2GTYD9NsQL

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) January 1, 2025