Αστυνομική βία Μάντσεστερ: Άγριος ξυλοδαρμός άνδρα που αντιστάθηκε στη σύλληψή του

Σε χρήση βίας προχώρησαν αστυνομικοί στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ το μεσημέρι της 29ης Δεκεμβρίου προκειμένου να καταφέρουν να συλλάβουν έναν άνδρα για τον οποίο είχαν την καταγγελία ότι ήταν μεθυσμένος και προκαλούσε προβλήματα. Στο βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, φαίνονται οι τέσσερις ένστολοι να έχουν πέσει πάνω από τον άνδρα και να τον χτυπούν με μανία καθώς αυτός φαίνεται να αντιδρά για να μην του περάσουν χειροπέδες. Όπως φαίνεται ο ένας από τους αστυνομικούς πάτησε στον λαιμό τον άνδρα ενώ την ίδια ώρα τον γρονθοκοπούσε στο κεφάλι, με έναν άλλο συνάδελφό του να ρίχνει επανειλημμένες γροθιές στο στομάχι του συλληφθέντα.

Η καταγγελία για τον άνδρα ανέφερε ότι ήταν μεθυσμένος και προκαλούσε προβλήματα καθώς δεν του επετράπη η είσοδος σε λεωφορείο. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Μάντσεστερ ανέφερε «αντιλαμβανόμαστε τους προβληματισμούς από τη χρήση βίας» προσθέτοντας ότι διεξάγεται έρευνα στην οποία θα αξιολογηθούν και τα βίντεο που κατέγραψαν κάμερες στις στολές των αστυνομικών.

Manchester Airport on Sunday police act like a pack of hungry wolves arresting this member of the public.

I’ve seen gang initiation ceremonies which show more mercy than this. Is this reasonable force? pic.twitter.com/XLvzPjEah5

