Social media και σχέσεις: Μήπως να κλείσουμε τα κινητά;

Το κινητό είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και συνήθως ξεχνάμε να το αφήνουμε λίγο στην άκρη και να απολαμβάνουμε μικρές καθημερινές στιγμές με τους ανθρώπους μας χωρίς να παρεμβάλλεται η τεχνολογία και τα social media. Όταν αυτό συμβαίνει συνεχώς και μεταξύ των ζευγαριών, πολλές στιγμές εγγύτητας χάνονται. Σύμφωνα με την έρευνα «Dating and Relationships in the Digital Age» από το Ερευνητικό Κέντρο Pew, οι μισοί από τους ενήλικες στις ΗΠΑ, που βρίσκονται σε σχέση, αναφέρουν ότι συχνά κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συζήτησης μπορεί να αποσπάται η προσοχή του συντρόφου τους από το κινητό. Το 40% δηλώνουν ότι τουλάχιστον μερικές φορές εκνευρίζονται από τον χρόνο που ο σύντροφός τους αποσπάται από το κινητό του, ενώ το 34% έχει κοιτάξει το τηλέφωνο του συντρόφου του χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει.

Και ποιο είναι το θέμα που αποσπά την προσοχή των συντρόφων στο κινητό; Τα social media. Με βάση μια ακόμη μελέτη του Pew με τίτλο «Americans’ Social Media Use», περίπου το 83% των ενηλίκων στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει το YouTube. Το Facebook επίσης συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό (68%) και το Instagram ακολουθεί με 47%. Ειδικότερα, οι Αμερικανοί ενήλικες από 25 ετών και άνω σπαταλούν κατά μέσο όρο 125 λεπτά την ημέρα στο TikTok, το Instagram, το Facebook και το Snapchat. Ωστόσο, αν στην ερωτική σχέση ο ένας σύντροφος νιώθει ότι ο άλλος δίνει περισσότερη προσοχή στις εφαρμογές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απ’ ότι στη σχέση και τον ίδιο, αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα, επηρεάζοντας το ζευγάρι. Θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες και όρια από τους δύο συντρόφους, ώστε να διαφυλαχθεί η σχέση. Τα όρια και τους κανόνες για τα social media θα πρέπει να τα ορίσουν οι ίδιοι, ανάλογα με τις ανάγκες και την προσωπικότητά τους.

Τι πρέπει να προσέξετε με τα social media

Ξεκινήστε να φροντίζετε περισσότερο τη σχέση σας, αναγνωρίζοντας τα πιο βασικά λάθη που μπορεί να κάνετε όταν χρησιμοποιείτε τα social media.

1.Phubbing

Προέρχεται από τις λέξεις «phone» και «snubbing» και αφορά τη συμπεριφορά κάποιου που αγνοεί ή περιφρονεί τον συνομιλητή του, γιατί σκρολάρει στα social media. Το «Phubbing» μακροπρόθεσμα προκαλεί απόσταση, απογοήτευση, απομόνωση και συγκρούσεις μεταξύ του ζευγαριού.

2.Προδοσία

Πολλές φορές, η απογοήτευση και η ένταση ενός τσακωμού μπορεί να οδηγήσουν σε σπασμωδικές κινήσεις στα social media, όπως το να “συνδεθείτε” με έναν παλιό σας έρωτα. Η προδοσία μπορεί να λάβει πολλές μορφές και καλό είναι να θέτετε συγκεκριμένα όρια στη σχέση, για να αποφευχθεί η απώλεια εμπιστοσύνης, ο συναισθηματικός πόνος, ο θυμός, η αγανάκτηση και η καχυποψία.

3. Σύγκριση

Αν αρχίσετε να επικεντρώνεστε σε όσα βλέπετε ότι προβάλλουν οι άλλοι στα social media για τις σχέσεις τους, θα χάσετε το νόημα και θα εμπλακείτε σε έναν φαύλο κύκλο ατέρμονης σύγκρισης. Η παρουσίαση της ζωής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αποκλείοντας τις δύσκολες στιγμές. Η συνεχής σύγκριση με άγνωστα ζευγάρια στα social media μπορεί να δημιουργήσει το αίσθημα της ζήλιας και της ματαιότητας, αφού πολύ εύκολα πιθανόν να βλέπετε διαφορές στη μεταχείριση που έχετε στη σχέση σας με όσα παρατηρείτε online.

4. Συμβουλές

Στα social media ο καθένας μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του ελεύθερα χωρίς να υπάρχουν κριτήρια. Όμως, αυτό ενδεχομένως να είναι επικίνδυνο για την έκβαση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι. Δεν μπορείτε να εμπιστεύεστε τις συμβουλές ενός αγνώστου και μη επαγγελματία για να λύσετε τα θέματα της σχέση σας, καθώς αυτό μπορεί να χειροτερέψει τα πράγματα. Απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας Τα όρια και η ισορροπία είναι σημαντικά εργαλεία για να απομακρυνθείτε από τις υπερβολές στα social media και να αφιερώνετε στη σχέση σας τις στιγμές και τον χώρο που τους αξίζει.

* Πηγή: Vita