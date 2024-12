Καζακστάν αεροπλάνο: Δέχθηκε πυρά από ρωσικό έδαφος, λέει ο Αζέρος πρόεδρος Αλίγεφ

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγεφ δήλωσε ότι το αεροσκάφος που συνετρίβη στο Καζακστάν δέχθηκε πυρά από το έδαφος στην Ρωσία. Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε σήμερα ότι το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines το οποίο συνετρίβη στις 25 Δεκεμβρίου στο Καζακστάν παρασύροντας στον θάνατο 38 ανθρώπους δέχθηκε πυρά από το έδαφος στην Ρωσία, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ο αζέρος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι λυπάται που «ορισμένοι κύκλοι» στην Ρωσία προσπάθησαν να αποκρύψουν την αλήθεια για την συντριβή προωθώντας ψευδή σενάρια. Χθες, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν ζήτησε συγγνώμη από τον Αλίγεφ για την συντριβή του αεροσκάφους την οποία το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «τραγικό περιστατικό», το οποίο συνέβη τη ώρα που η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα επιχειρούσε κατά ουκρανικών drones.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το Κρεμλίνο ανέφερε πως καθώς το αεροσκάφος επιχειρούσε να προσγειωθεί στο Γκρόζνι, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στη Ρωσία και οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας απέκρουσαν τις επιθέσεις.

BREAKING: Azerbaijan Officially Accuses Russia of Downing Plane

The plane that crashed in Aktau was damaged «as a result of ground fire,» Azerbaijani President Ilham Aliyev stated.

«The facts are that the Azerbaijani plane sustained external damage over Russian territory, near… pic.twitter.com/20E3yUfiLt

— NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2024