Υποβρύχιο σπίτι: Πολυτέλεια στα βάθη της θάλασσας

Τα σχέδια για ένα εντυπωσιακό σπίτι στα βάθη της θάλασσας παρουσίασε η εταιρεία ωκεάνιας τεχνολογίας Deep, η οποία ελπίζει να καταστήσει δυνατή «μια μόνιμη ανθρώπινη παρουσία κάτω από τους ωκεανούς» ήδη από το 2027. Το πρώτο βήμα είναι ένας υποβρύχιος βιότοπος με την ονομασία Sentinel, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί ανθρώπους σε βάθος 650 ποδιών για έως και 28 ημέρες κάθε φορά. Οι δημιουργοί του λένε ότι αυτό θα επιτρέψει στους ανθρώπους να φτάσουν στο κατώτερο όριο της επιπελαγικής ζώνης – το «βαθύτερο σημείο» που φτάνει το φως του ήλιου στον ωκεανό. Πρόκειται για ένα ακραίο βάθος στο οποίο δεν μπορούν να φτάσουν οι άνθρωποι χωρίς ακριβό και εξειδικευμένο εξοπλισμό. Αλλά η βρετανική εταιρεία θαλάσσιων ερευνών Deep λέει ότι το σπίτι της Sentinel θα επιτρέψει στους ανθρώπους να φτάσουν σε τέτοια βάθη με άνεση και με σχετική πολυτέλεια.

«Σχεδιάσαμε το Sentinel για να είναι ένα υπέροχο μέρος για να ζει και να εργάζεται κανείς, ένα μέρος που βοηθά τους ανθρώπους να αποδίδουν τα μέγιστα», εξήγησε η δημιουργός του Sentinel Deep. «Αυτό σημαίνει έναν υπέροχο ύπνο, νόστιμο και θρεπτικό φαγητό και ένα ζεστό και ευχάριστο περιβάλλον διαβίωσης που δεν νιώθεις στενότητα. Ένας άνετος βιότοπος είναι ένας παραγωγικός βιότοπος».

Μέρος της εμπειρίας θα είναι επίσης η απόλαυση της εκπληκτικής θέας του ωκεανού. Οι επισκέπτες θα μπορούν να βλέπουν τα βάθη της θάλασσας, μεταξύ άλλων και μέσα από γιγαντιαία παράθυρα ακριβώς στα πόδια του κρεβατιού. «Δεν έχει νόημα να στέλνουμε τους ανθρώπους στο βυθό του ωκεανού και να μην τους αφήνουμε να δουν το μεγαλείο αυτού που υπάρχει γύρω τους», εξηγεί η Deep στην ιστοσελίδα της.

DEEP #underwater #habitat with submarines to build and open research labs and livable homes on the seabed. the #architecture will enable scientists will be able to closely monitor the #oceans and their species. read more about the project below! 🌟 https://t.co/emiNV48Glq pic.twitter.com/ByNud0gjxt

— designboom (@designboom) September 11, 2023