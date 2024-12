Σκάκι Μάγκνους Κάρλσεν: Ο νούμερο 1 παίκτης παγκοσμίως αποσύρθηκε από τουρνουά

Ο Μάγκνους Κάρλσεν, ο νούμερο 1 παίκτης στο σκάκι παγκοσμίως, αποχώρησε από ένα μεγάλο τουρνουά αφού του ζητήθηκε να μην συνεχίσει να παίζει με τζιν. Ο 34χρονος Νορβηγός κορυφαίος σκακιστής υπερασπιζόταν τον τίτλο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της FIDE στη Νέα Υόρκη, όταν οι διοργανωτές τού ζήτησαν να αλλάξει ρούχα. Ο Κάρλσεν είπε ότι προσφέρθηκε να αλλάξει παντελόνι την επόμενη μέρα, αλλά του επιβλήθηκε πρόστιμο και του είπαν ότι έπρεπε να αλλάξει αμέσως, σύμφωνα με το BBC. Η FIDE εξήγησε ότι οι κανονισμοί του κώδικα ένδυσης έχουν στόχο να «διασφαλίσουν την ισονομία και τον επαγγελματισμό για όλους τους συμμετέχοντες». Ο Κάρλσεν είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και αμφιλεγόμενες φιγούρες στο σκάκι. Πέρυσι, έλυσε μια μακροχρόνια νομική διαμάχη αφού κατηγόρησε έναν αντίπαλο πως «έκλεψε» σε τουρνουά.

FIDE regulations for the World Rapid and Blitz Chess Championships, including the dress code, are designed to ensure professionalism and fairness for all participants.

Την Παρασκευή, αποχώρησε από το πρωτάθλημα λόγω της διαφωνίας για το ντύσιμο. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θα έκανε έφεση στην απόφαση, λέγοντας: «Ειλικρινά, είμαι πολύ μεγάλος πια για να με νοιάζει τόσο πολύ». Εξήγησε ότι φορούσε τζιν για μια συνάντηση για μεσημεριανό και «δεν σκέφτηκε καν» να το αλλάξει με άλλο παντελόνι όταν πήγε στο τουρνουά. Πήγε φορώντας πουκάμισο, σακάκι, σκούρο τζιν και παπούτσια και έπαιξε μερικές παρτίδες πριν του ζητηθεί να αλλάξει. Όταν η προσφορά του να αλλάξει για την επόμενη μέρα απορρίφθηκε, είπε ότι «έγινε θέμα αρχής για μένα».

Η FIDE επιβεβαίωσε ότι στον 34χρονο επιβλήθηκε πρόστιμο 200 δολαρίων (159 λίρες) και τόνισε ότι οι κανονισμοί εφαρμόστηκαν «ανεξαρτήτως». Αναφέρθηκε επίσης σε άλλη περίπτωση όπου άλλος παίκτης τιμωρήθηκε την ίδια μέρα για να αλλάξει παπούτσια. Ο Κάρλσεν είναι πέντε φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Σκάκι και διατηρεί την κορυφαία θέση στον κόσμο. Ο Νορβηγός θεωρείται πρωτοπόρος στον κόσμο του σκακιού από την ηλικία των 13, όταν έγινε «γκραντμάστερ», ο υψηλότερος τίτλος στο σκάκι.

MAGNUS CARLSEN QUITS FIDE 🤯

Magnus has quit FIDE World Rapid & Blitz Chess Championship (and possibly all of FIDE tournaments) after getting DQ for violating their dress code.

Magnus was wearing jeans and was asked to change into trousers.

His response: I’M OUT, F**K YOU! pic.twitter.com/gADdMzDxVx

— Johns (@JohnyBravo183) December 28, 2024