Πούτιν – Καζακστάν: Συγγνώμη για την κατάρριψη του αεροσκάφους

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε συγγνώμη από τον Ιλχάμ Αλίγιεφ, τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, για την συντριβή του αζέρικου αεροσκάφους στο Καζακστάν. Το αεροσκάφος που μετέφερε 67 άτομα συνετρίβη στο νοτιοδυτικό Καζακστάν την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 38 επιβαίνοντες. Ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια 29 επιζώντες, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών. Από τους επιζώντες, 11 βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε για το «τραγικό περιστατικό», σύμφωνα με το Κρεμλίνο, στον ρωσικό εναέριο χώρο, με το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines που συνετρίβη στο Καζακστάν στις 25 Δεκεμβρίου. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι καθώς το αεροσκάφος επιχειρούσε να προσγειωθεί στο Γκρόζνι, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στη Ρωσία και οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας απέκρουσαν τις επιθέσεις.

“Disturbing video shows the final moments of the Azerbaijan Airlines flight, revealing repeated climbs and dives before the crash.”#AzerbaijanAirlines #PlaneCrash pic.twitter.com/7waDmu07k2 — Mariam Robly | مريم روبلى (@MariamRobly) December 25, 2024

Σε δήλωσή του το Κρεμλίνο ανέφερε: «Ο Βλάντιμιρ Πούτιν ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη στον ρωσικό εναέριο χώρο και εξέφρασε για άλλη μια φορά τα βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες». Είπε ότι καθώς το αεροσκάφος επιχειρούσε να προσγειωθεί στο Γκρόζνι, την πρωτεύουσα της ρωσικής περιφέρειας Τσετσενίας, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στη Ρωσία και οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας απέκρουσαν τις επιθέσεις.

Τα τελευταία λόγια της αεροσυνοδού πριν από τη συντριβή του αεροπλάνου

Η ημέρα των Χριστουγέννων του 2025 σημαδεύτηκε από μια ανείπωτη τραγωδία, όταν η πτήση 8243 της Azerbaijan Airlines καταρρίφθηκε ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τον εναέριο χώρο της χώρας και να προσγειωθεί στο Ακτάου του Καζακστάν. Ο πιλότος Ιγκόρ Κσνιάκιν και ο συγκυβερνήτης Αλεξάντρ Καλιανίνοφ, προσπαθούσαν να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους, με 67 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα. Οι τελευταίες στιγμές των επιβατών, οι προσπάθειες των πιλότων και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των επιζώντων βγαίνουν τώρα στο φως της δημοσιότητας και συγκινούν.

Η ηρωίδα αεροσυνοδός και τα τελευταία λόγια της

Η επικεφαλής αεροσυνοδός Χοκούμα Αλίγιεβα έχει χαρακτηριστεί ως ηρωίδα για την ψυχραιμία που έδειξε τις τελευταίες στιγμές πριν από τη συντριβή. Καθώς το αεροπλάνο υπέστη σοβαρή ζημιά από τις εκρήξεις που ακούστηκαν εξωτερικά πάνω από τη Ρωσία, η Αλίγιεβα προσπάθησε να καθησυχάσει τους επιβάτες. Στο ηχητικό που έχει κυκλοφορήσει, ακούγεται να λέει «Όλα θα πάνε καλά», καθώς οι επιβάτες αναστατωμένοι κοίταζαν γύρω τους, αντιλαμβανόμενοι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την πτήση. Η οικογένεια της Χοκούμα Αλίγιεβα εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια της, αποκαλώντας την «χαρούμενη» και «γεμάτη ζωή» γυναίκα που πάντα τους ενθάρρυνε να είναι υπερήφανοι για εκείνη.

Gökyüzünde bir kahraman: Kabin memuru Höküme Aliyeva hayatını kaybetti! Azerbaycan Havayolları’nın Bakü-Grozni seferini yaparken düşen uçakta, son ana kadar herkesi sakinleştirmeye çalışan, ‘her şey iyi olacak’ sesiyle hafızalara kazınan kabin memuru Höküme Aliyeva… pic.twitter.com/vt2uuN7mF8 — Mynet (@mynet) December 27, 2024

Παρά το γεγονός ότι οι αεροσυνοδοί είναι συχνά τα πρόσωπα που καλούνται να προσφέρουν ανακούφιση και καθοδήγηση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η Χοκούμα Αλιγιέβα ανέλαβε να εμψυχώσει τους επιβάτες με την ηρεμία της μέχρι το τέλος. Η τραγωδία της πτήσης 8243 έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη και έχει φέρει στην επιφάνεια την ηρωική συμπεριφορά ενός ανθρώπου, που προτίμησε να παρηγορήσει τους ανθρώπους γύρω της παρά να σκεφτεί τη δική της ασφάλεια.

Μαρτυρίες από επιζώντες

Οι επιζώντες από το αεροπλάνο, όπως ο Ζουλφούγκαρ Ασάντοβ, περιέγραψαν τα τελευταία δραματικά λεπτά της πτήσης. Ο Ασάντοβ, που αρχικά πίστεψε ότι είχε πεθάνει στην συντριβή, δήλωσε: «Με χτύπησε ένα θραύσμα στο χέρι από την πρόσκρουση που συνέβη εξωτερικά». Παρά τη σοβαρή πληγή του δεν έχασε το κουράγιο του, ενώ με τη βοήθεια ενός συναδέλφου του έδεσε το τραύμα με μια πετσέτα. «Συνεχίσαμε την πτήση», είπε, ενώ η κατάσταση στο εσωτερικό της καμπίνας γινόταν όλο και πιο χαοτική καθώς οι επιβάτες αναζητούσαν έναν τρόπο να διαχειριστούν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Survivors of Azerbaijan Airlines plane crash in Kazakhstan coming out from the wreckage. pic.twitter.com/icUjPSrsGj — Clash Report (@clashreport) December 25, 2024

Ο ίδιος ο Ασάντοβ ανέφερε ότι οι πιλότοι του αεροσκάφους είχαν επιχειρήσει να προσγειώσουν το αεροπλάνο στην πόλη Γκρόζνι λόγω ενός «μηχανικού προβλήματος», αλλά, εν τέλει, συνέχισαν την πορεία τους προς την Καζακστάν για να προστατεύσουν τη ζωή των επιβατών…