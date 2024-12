Ολίβια Χάσεϊ, η ζωή της: Οι γάμοι, τα ναρκωτικά, ο βιασμός και ο καρκίνος

Μια ταραχώδη ζωή έζησε η Ολίβια Χάσεϊ, η ηθοποιός που είχε υποδυθεί την Παναγία στον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» και έφυγε σήμερα από τη ζωή. Όλα ξεκίνησαν όταν η Αργεντινo-Βρετανή ηθοποιός ήταν 15 ετών, τότε που κλήθηκε να υποδυθεί την Ιουλιέτα στην ταινία «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Φράνκο Τζεφιρέλι. Η επιτυχία της ταινίας την εισήγαγε στη φήμη και τη λάμψη, εκθέτοντάς την σε τρομερή θλίψη και αυτοαμφισβήτηση με ταραχώδεις γάμους, μια παραλυτική περίπτωση αγοραφοβίας, νευρωτικές κρίσεις πανικού, διατροφικούς καταναγκασμούς, κάπνισμα χασίς, ποτό και χάπια.

Η Ολίβια γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, το πρώτο παιδί του Αργεντινού τραγουδιστή της όπερας Andrés Osuna και της Joy, μιας νομικής γραμματέως με καταγωγή από την Αγγλία. Το ζευγάρι χώρισε όταν εκείνη ήταν μόλις δύο ετών. Ήδη από παιδί, τη γοήτευε η υποκριτική και ντυνόταν και προσποιούνταν ότι ήταν καλόγρια. Σε ηλικία επτά ετών, πήγε με τη μητέρα και τον αδελφό της στο Λονδίνο, όπου γράφτηκε σε δραματική σχολή. Σε ηλικία 13 ετών, άρχισε να παίζει επαγγελματικά στη σκηνή.

Πώς την ξεχώρισε ο Τζεφιρέλι

Τράβηξε την προσοχή του παραγωγού Φράνκο Τζεφιρέλι όταν την είδε να παίζει στην παράσταση του West End, The Prime of Miss Jean Brodie. Αργότερα δήλωσε ότι την πρόσεξε επειδή «ήταν η μόνη επιλογή αρκετά ώριμη, με εμπειρία και φυσική ομορφιά για να υποδυθεί την Ιουλιέτα, ενώ εξακολουθούσε να μοιάζει 14 ετών». Τα μεθυστικά φώτα της δημοσιότητας -την οποία το νεαρό κορίτσι ονειρευόταν από την ηλικία των τεσσάρων ετών- έφεραν επίσης μια αύξηση βάρους που απαιτούσε χάπια διατροφής πρωί και βράδυ, κάνοντάς την υπερκινητική και αγχωμένη. Η Ολίβια Χάσεϊ ως Μαρία, μητέρα του Ιησού, στη θρυλική τηλεοπτική μίνι σειρά του Φράνκο Τζεφιρέλι «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ»

Το στούντιο απαίτησε να επισκεφτεί έναν ειδικό επειδή ήταν «παχουλή», κάτι που ποτέ δεν την είχε ενοχλήσει -αλλά ενοχλούσε το στούντιο. «Άρχισα να μισώ το σώμα μου και αυτή η στρεβλή εικόνα του σώματος μετατρεπόταν σε ψυχαναγκασμό», έγραψε η Χάσεϊ στα απομνημονεύματά της, The Girl on the Balcony. «Εκεί που κάποτε έβλεπα το φαγητό ως μεγάλη χαρά, τώρα άρχισα να το βλέπω ως εχθρό. Ποτέ δεν είχα πραγματικά λεπτό σωματότυπο. Περισσότερο εύσωμη ή καμπυλωτή», γράφει και παραθέτει τα λόγια της Σοφία Λόρεν που είχε πει κάποτε: «Ό,τι βλέπετε το οφείλω στα ζυμαρικά». Η μητέρα της Ολίβια Χάσεϊ έβαλε γρήγορα τέλος στα χάπια και τους ειδικούς, αλλά «ένας σπόρος είχε φυτευτεί».

Από απλό κορίτσι, μετατράπηκε σε μια μικρή ντίβα

Με όλη αυτή την προσοχή, ενώ γύριζε το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» στη ρωμαϊκή ύπαιθρο και τη φρόντιζε ένας συνοδός, η Χάσεϊ παραδέχεται ότι «είχε αρχίσει να γίνεται μια μικρή ντίβα». Η κάποτε γλυκιά και ντροπαλή έφηβη δεν υπήρχε πια. Έγινε οξύθυμη, κακομαθημένη, ισχυρογνώμων και γρήγορη στο να κρίνει τους άλλους, καθώς και στο να μη δέχεται συμβουλές. Πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, η Ολίβια είχε πει ότι αισθάνθηκε έντονες κράμπες και ξαφνικούς διαπεραστικούς πόνους σε όλο της το σώμα, «αστραπές πόνου» που προκλήθηκαν από το άγχος ή το πολύ φαγητό.

Η Ολίβια ήταν τρομοκρατημένη -τόσο μακριά από το σπίτι της και μόνη της. «Μετά από μια τρομερή νύχτα αυτοενοχοποίησης και πόνου, ξύπνησα νιώθοντας καλύτερα». «Αν το πρόβλημα ήταν το άγχος, η εξάντληση ή η υπερβολική ποσότητα focaccia, δεν ήξερα. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν ότι επιτέλους ήμουν αρκετά καλά. Μπορούσα να είμαι η Ιουλιέτα», είχε γράψει.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν σε μια μικρή πόλη της Τοσκάνης, με την Ολίβια Χάσεϊ να φοράει αυτό που έγινε το βασικό στοιχείο της γκαρνταρόμπας της, ένα «φοβερό μπούστο», τόσο στενό που έπρεπε να λύνεται στο πίσω μέρος μετά τις λήψεις για να μπορεί να αναπνέει. Όμως, ανέβαζε το στήθος της και την έκανε να φαίνεται πληθωρική.

Ο Τζεφιρέλι έπιανε τα χέρια της και της έλεγε: «Ω, το μικρό μου στηθάκι O’Mina», κάτι που η Χάσεϊ μισούσε. Αλλά το στήθος της προσέλκυε τον Ρωμαίο της και αναπτύχθηκε μια οικειότητα μεταξύ της Ολίβια και του συμπρωταγωνιστή της, Λέοναρντ Γουάιτινγκ. Αλλά η ηθοποιός είχε αναφέρει ότι δεν κοιμήθηκε μαζί του. Μέθυσαν μαζί και φιλήθηκαν, αλλά εκείνος ήταν απασχολημένος να βγαίνει με κάθε Ιταλίδα μεταξύ 18 και 35 ετών, ενώ εκείνη έπινε τζιν τόνικ και χόρευε τη νύχτα σε ντίσκο της Ρώμης. Η ταινία κυκλοφόρησε το 1968 και απέσπασε τις καλύτερες κριτικές, χαρίζοντας στον Τζεφιρέλι μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Η Χάσεϊ συνειδητοποίησε ότι δεν ήξερε πώς να καλλιεργεί σχέσεις και δεν είχε κανέναν που θα μπορούσε να ζητήσει συμβουλές. Απέρριψε πολλά βιώσιμα σχέδια, χωρίς ποτέ να μάθει πώς να δικτυώνεται.

Η αγοραφοβία και η άβολη στιγμή όταν συνάντησε τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’

Στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο παρευρέθη η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ και η βασιλική οικογένεια στο London Palladium, αφήνοντας την ηθοποιό νευρική σχετικά με την εθιμοτυπία για τη βασιλική παρουσίαση. Ξέσπασε σε μια κρίση γέλιου, ανέβηκε στη σκηνή με τον Τζεφιρέλι και τον Λέοναρντ και κατουρήθηκε επί τόπου. «Χρόνια αργότερα, θα διαγνωστώ με μια σοβαρή μορφή αγοραφοβίας: τα μεγάλα πλήθη, οι ανοιχτοί χώροι και οι ανεξέλεγκτες κοινωνικές καταστάσεις με γεμίζουν τρόμο», έγραφε η Χάσεϊ. Χαιρέτησε ευγενικά τη βασίλισσα που καθόταν από κάτω και έφυγε για να αλλάξει ρούχα. Καθισμένη δίπλα στον πρίγκιπα Κάρολο σε ένα μακρύ τραπέζι, παραπονέθηκε για το πόσο πολύ πονάνε τα πόδια της.

«Ω, Θεέ μου. Λοιπόν, τότε πρέπει να προχωρήσετε και να τα ακουμπήσετε στα γόνατά μου», απάντησε ο πρίγκιπας και συνέχισαν να μιλούν για ταινίες. Πέρασε ενάμισης χρόνος προτού δεχτεί άλλη πρόταση για ταινία, λόγω της πάλης της με την αγοραφοβία.

Η σκοτεινή περίοδος ξεκινά…

Ωστόσο, συναντούσε ηθοποιούς και συνδέθηκε με τον ηθοποιό Κρίστοφερ Τζόουνς, ο οποίος είχε μόλις γυρίσει την ταινία Wild in the Streets και συζητιόταν ως ο επόμενος Τζέιμς Ντιν. Η Ολίβια Χάσεϊ αποδέχτηκε ένα ραντεβού για μεσημεριανό γεύμα που μετατράπηκε σε ρομάντζο, καθώς και σε αυτό που περιγράφει ως μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής της. Την είχε προειδοποιήσει ο μάνατζερ του Τζόουνς, Ρούντι Αλτομπέλι, ότι ο Τζόουνς μπορεί να μην ήταν ο κατάλληλος άνδρας γι’ αυτήν, αλλά εκείνη το εξέλαβε ως φλερτ του Αλτομπέλι. Ο Τζόουνς είχε πάθει νευρικό κλονισμό στα γυρίσματα της ταινίας Ryan’s Daughter στην Ιρλανδία, βασανίζοντας το καστ και το συνεργείο. Καθόταν και κοίταζε αποσβολωμένος και στη συνέχεια κατηγορούσε απότομα ένα μέλος του κινηματογραφικού συνεργείου ότι τον έκλεβε.

Όταν τη γρονθοκόπησε ο σύντροφός της

Οι επιθέσεις του στράφηκαν εναντίον της Χάσεϊ, η οποία ήταν 17 ετών τότε, ερωτευμένη και προσπαθούσε να καταλάβει τον φίλο της. Ένα βράδυ, ενώ μιλούσαν στο κρεβάτι, φέρεται να τη γρονθοκόπησε στο στομάχι και στη συνέχεια την κράτησε κοντά του και της ζήτησε συγγνώμη. Η εταιρεία παραγωγής αποφάσισε να του χορηγήσει φάρμακα και ήταν στο χέρι της Χάσεϊ να τα ανακατέψει στο πρωινό βρώμης του. Οι εναλλαγές της διάθεσής του ηρεμούσαν κάποιες μέρες, ενώ άλλες μέρες πίστευε ότι τον δηλητηρίαζαν γιατί ένιωθε πολύ καλά. Ο Τζόουνς πέταξε το μπολ με το πλιγούρι βρώμης στην Ολίβια, επιμένοντας να το φάει και γέλασε ανατριχιαστικά πριν φύγει τρέχοντας. Όταν τελείωσαν τα γυρίσματα, η Χάσεϊ δεν ήθελε να έχει πλέον καμία σχέση με τον ηθοποιό και το 1969 μετακόμισε στο Λος Άντζελες.

Η μετακόμιση που δεν έφερε τελικά την ηρεμία

Πρώτος σταθμός, το σπίτι του Αλτομπέλι στο διαβόητο Cielo Drive στο Benedict Canyon, ακριβώς βόρεια του Μπέβερλι Χιλς και στον ίδιο χώρο όπου νωρίτερα εκείνο το καλοκαίρι είχε γίνει η δολοφονική επίθεση του Τσαρλς Μάνσον. «Όλο το διάστημα που έζησα στο Cielo Drive δεν υπήρχε τίποτα παράξενο ή μακάβριο σε αυτό. Ήμουν ακόμα πολύ νέα και όταν έφτασα, όλα τα ίχνη του εγκλήματος είχαν σβηστεί» – εκτός από το γεγονός ότι ο Αλτομπέλι είχε επιτρέψει στον Κρίστοφερ να ζήσει προσωρινά στο πίσω σπίτι. Οι βασικοί κανόνες ήταν ότι δεν θα έμενε ποτέ μόνη της μαζί του και ο Τζόουνς κατάλαβε ότι δεν ήταν πλέον ζευγάρι.

Τα ναρκωτικά και η «λαμπερή» ζωή του Χόλιγουντ

Η Ολίβια Χάσεϊ είχε πλέον εμπλακεί στη σκηνή του Χόλιγουντ με τα λαμπερά πάρτι και τις συναντήσεις με μεγάλους αστέρες. Όπως έλεγε, δεν σκέφτηκε ποτέ να δεχτεί καμία προσφορά εργασίας. Δεν αισθανόταν άγχος ή πίεση και απλά βολευόταν σε «αυτόν τον νέο, πιο ηλιόλουστο τρόπο ζωής». Γνώρισε τον Dino Martin, γιο του τραγουδιστή Dean Martin και της συζύγου του Jeanne. Ο Ντίνο θεωρούνταν ένα χρυσό αγόρι, αδιάφορος για τη διάσημη οικογένειά του. Ο Ντίνο ερωτεύτηκε την Ολίβια, την πήγε σε όλα τα διάσημα εστιατόρια του Χόλιγουντ, τη σύστησε σε αστέρες και στον καλύτερό του φίλο, τον Desi Arnaz, Jr, γιο της Lucille Ball και του Desi Arnaz. Αργότερα, η ηθοποιός ξεκίνησε μια βραχύβια σχέση με τον Terry Melcher, γιο της Doris Day, παραγωγό δίσκων. Άρχισε να παίρνει ναρκωτικά και γινόταν όλο και πιο παρανοϊκή κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο βιασμός της από τον πρώην σύντροφό της

Όμως τότε κάποια σκοτεινή δύναμη έφερε τον Κρίστοφερ Τζόουνς στο υπνοδωμάτιό της ένα βράδυ στο Cielo Drive. Η Ολίβια Χάσεϊ νόμιζε ότι ένας από τους σκύλους του Ρούντι είχε σπρώξει την πόρτα, αλλά μετά η πόρτα έκλεισε. Ο Τζόουνς είχε παραισθήσεις και άκουγε φωνές, συσπάστηκε ενώ ψιθύριζε γλυκά αλλά ασυνάρτητα και μετά ξαφνικά χτυπούσε την Ολίβια για μια ώρα «ενώ την ώρα που έτριζε τα δόντια του και γρύλιζε, τα σάλια του με ψέκαζαν», έγραψε η Χάσεϊ. «Μετά με βίασε». «Κατά κάποιο τρόπο, πάντα ήξερα ότι θα έφτανε σε αυτό -ότι ήταν μόνο θέμα χρόνου να σπάσει το φράγμα και να με κατακλύσει όλος ο θυμός του Κρις», είχε γράψει η Χάσεϊ. Τηλεφώνησε στον Ντίνο, του οποίου τα πρώτα λόγια ήταν «θα βάλω να τον σκοτώσουν». Το χείλος της Olivia είχε ανοίξει. Υπήρχαν μώλωπες γύρω από τα μάτια της και στο πλάι του κεφαλιού της. Είχε τραβήξει μια τούφα από τα μαλλιά της και η μύτη της ήταν ματωμένη. Δεν έφυγε από το σπίτι Cielo Drive για δύο μήνες, αλλά ο Ντίνο την επισκεπτόταν κάθε μέρα.

Η έκτρωση

Όταν συνήλθε, πήγε στον γυναικολόγο ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ήταν έγκυος. Συζητώντας με τον Ντίνο, τον Ρούντι και έναν ψυχίατρο, η Ολίβια αποφάσισε να κάνει έκτρωση. Ενώ βρισκόταν ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι στο νοσοκομείο Cedar-Sinai πριν από την έκτρωση, όταν ο Ντίνο έφυγε, μπήκε μέσα ο Κρίστοφερ. Της ζήτησε συγγνώμη και την παρακάλεσε να κρατήσει το μωρό. Εκείνη του είπε ότι δεν μπορούσε και ότι δεν έπρεπε να την ξαναπλησιάσει ποτέ, αλλιώς θα αποκάλυπτε ότι την είχε βιάσει άγρια. Χτύπησε το κουδούνι της νοσοκόμας και ο Κρίστοφερ βγήκε έξω. Η Χάσεϊ δεν τον είδε ποτέ ξανά. Ο Τζόουνς πέθανε το 2014 από επιπλοκές από καρκίνο της χοληδόχου κύστης -μετά από τρεις γάμους και επτά παιδιά.

Όταν η Ολίβια Χάσεϊ βρήκε τον έρωτα

Ο Ντίνο ήταν εκεί για να στηρίξει την Ολίβια καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας της και εκείνη τον ερωτεύτηκε. «Μέσα από αυτή τη φρίκη βγήκαν μερικές από τις πιο φωτεινές και ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Ήμουν πολύ ερωτευμένη», γράφει η Χάσεϊ. Λάτρευε επίσης την οικογένεια του Ντίνο. Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Λας Βέγκας και της Ολίβια της άρεσε τόσο πολύ ο γάμος, που έμαθε ακόμα και να μαγειρεύει. Όταν ο Desi Jr. άρχισε να βγαίνει με τη Liza Minelli, εκείνη και η Ολίβια έγιναν στενές φίλες καθώς και νονά του πρώτου παιδιού της Ολίβια. Τα δύο ζευγάρια περνούσαν πολύ χρόνο μαζί, πετώντας στο Λας Βέγκας και επιστρέφοντας το ίδιο βράδυ, μεθυσμένοι τα βράδια του Σαββάτου στο Madeo’s, ένα καυτό εστιατόριο του Μπέβερλι Χιλς, και το πρωί της Κυριακής χτυπώντας μπάλες του τένις για να διώξουν το μεθύσι.

«Ζούσα σε ένα περίεργο είδος ισορροπίας μεταξύ της νεοαποκτηθείσας αγάπης μου για την οικιακή ζωή και της ακόμα σουρεαλιστικής αίγλης του Χόλιγουντ, και δεν ήταν ποτέ βαρετό». Όταν ήρθε η πρόταση να δουλέψει στην ταινία Summertime Killer, με πρωταγωνιστές τον Christopher Mitchum και τον Karl Malden σε γυρίσματα στην Ισπανία για έξι εβδομάδες, η Ολίβια Χάσεϊ άρπαξε την ευκαιρία. Το συμβόλαιό της περιελάμβανε ειδικά γεύματα για να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει σε δίαιτα. Όταν η ταινία ολοκληρώθηκε στη Μαδρίτη, η Βαρκελώνη ήταν το επόμενο γύρισμα και η δίαιτά της περιλάμβανε ένα πιάτο ζυμαρικά την ημέρα και ώρες στην πισίνα του ξενοδοχείου για να μαυρίσει. Μόλις επέστρεψε στο Λος Άντζελες, είχε την όρεξη να δουλέψει σε μια μεγαλύτερη ταινία και κέρδισε τη Νάταλι Γουντ για το ρόλο της Μαρίας στην ταινία μεγάλου προϋπολογισμού, Lost Horizon.

Olivia Hussey

1951 – 2024 “Romeo & Juliet” (1968)

“Black Christmas” (1974)

“Death on the Nile” (1978)

Η εγκυμοσύνη και ο χωρισμός

Η τοποθεσία της ταινίας ήταν το οικόπεδο του στούντιο της Warner Bros. Μια μέρα μετά την υπογραφή της σύμβασης, έμαθε ότι ήταν έγκυος. Εκμυστηρεύτηκε την κατάστασή της στην ενδυματολόγο, η οποία υποσχέθηκε να το κρατήσει μυστικό και να συνεχίσει να μεγαλώνει την γκαρνταρόμπα της. Εκείνη και ο Ντίνο απέκτησαν ένα πανέμορφο αγοράκι, τον Αλεξάντερ Γκάνθερ Μάρτιν, αλλά ο γάμος αποδείχθηκε αποτυχημένος, όπως και η ταινία. Ο Ντίνο είχε αρχίσει να την απατά όταν η Ολίβια ήταν επτά μηνών έγκυος. «Ένα φως είχε σβήσει και το ξέραμε και οι δύο. Αν ήμασταν μεγαλύτεροι, ίσως να είχαμε πάει σε σύμβουλο», είχε γράψει η Χάσεϊ.

Ωστόσο, η ίδια και η Liza διαφώνησαν αφού και οι δύο διεκδίκησαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Camille.

Οι μέρες δόξας είχαν τελειώσει. Ο Ντίνο συνελήφθη για παράνομη συλλογή όπλων. Πούλησαν το σπίτι τους, μοιράστηκαν τα χρήματα και τράβηξαν χωριστούς δρόμους. Οι κραιπάλες, το ποτό, τα χάπια δίαιτας, τα υπνωτικά χάπια που ξεπλένονταν με λευκό κρασί -όλα έγιναν ρουτίνα- μέχρι που η Ολίβια Χάσεϊ γνώρισε τον Swami Muktananda, έναν ευγενικό Ινδό γκουρού που έγινε πλέον το κέντρο της ζωής της και τη βοήθησε να βγει από τη μιζέρια της. Εξακολουθούσε να έχει κρίσεις πανικού. Γνώρισε και παντρεύτηκε έναν Ιάπωνα τραγουδιστή, τον Akira Fuse. Μάλιστα, το ζευγάρι παντρεύτηκε δυο φορές: μια σε μια τελετή στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες και μια ακόμα με ινδικό παραδοσιακό γάμο στο Μαϊάμι. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Μαξ το 1983, αλλά τελικά πήρε διαζύγιο το 1989.

Το 1991, παντρεύτηκε με τον τραγουδιστή της ροκ Ντέιβιντ Γκλεν Άισλι, γιο του ηθοποιού Αντονι Άισλι. Τον Οκτώβριο του 1993 απέκτησαν μια κόρη, την Ίντια, η οποία ακολούθησε τα βήματα της μητέρας της.

Τα σοβαρά προβλήματα υγείας

Η Ολίβια διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού τετάρτου σταδίου το καλοκαίρι του 2008. Ωστόσο, επέλεξε να μην ακολουθήσει χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία και αντ’ αυτού υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Μια δεκαετία αργότερα, διαπίστωσε ότι ο καρκίνος του μαστού είχε επιστρέψει, όταν ανακαλύφθηκε ένας μικρός όγκος που αναπτυσσόταν μεταξύ της καρδιάς και των πνευμόνων της.

Επέλεξε να χρησιμοποιήσει ακτινοβολία και χημειοθεραπεία για τη θεραπεία του όγκου, δηλώνοντας: «Είχα αρνηθεί τη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία πριν από δέκα χρόνια, θέλοντας να αποφύγω αυτά τα δηλητήρια, αλλά πέρυσι δεν είχα άλλη επιλογή και μου έσωσαν τη ζωή. Ο όγκος συρρικνώθηκε, ελπίζω στο μέγεθος ενός μπιζελιού, και είμαι καλά τώρα. Είμαι υγιής και ευτυχισμένη».

Τελευταία εμφάνισή της στην οθόνη ήταν το 2015, όταν έπαιξε στη βρετανική ταινία «Social Suicide», βασισμένη στο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Το 2021, αποκάλυψε στην DailyMail ότι ήταν «απένταρη», λέγοντας: «Είχα τρομερή τύχη… Από άνετη, έφτασα στο να είμαι με χρεωστικό υπόλοιπο».

Η μήνυση στην Paramount για την ταινία «Ρωμαίος και Ιουλιέτα»

Πριν από περίπου δύο χρόνια, τον Ιανουάριο του 2023, η Ολίβια Χάσεϊ ενώθηκε με τον Λέοναρντ κατηγορώντας την Paramount Pictures για σεξουαλική παρενόχληση, απάτη, σεξουαλική κακοποίηση και σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας. Η Χάσεϊ και ο Γουάιτινγκ ανέφεραν ότι ο Τζεφιρέλι αρχικά τους είπε ότι δεν θα υπήρχε γυμνό στην ταινία. Ωστόσο, την τελευταία ημέρα των γυρισμάτων, ισχυρίζονταν ότι τους είπε ότι η ταινία «θα αποτύγχανε» αν δεν έπαιζαν μια σκηνή γυμνοί φορώντας μακιγιάζ σώματος. «Αυτό που τους είπαν και αυτό που συνέβη ήταν δύο διαφορετικά πράγματα», δήλωσε ο Tony Marinozzi, business manager των ηθοποιών. «Εμπιστεύτηκαν τον Φράνκο. Στα 16 τους, ως ηθοποιοί, πήραν την οδηγία του ότι δεν θα παραβίαζε αυτή την εμπιστοσύνη που είχαν», δήλωσε ο μάνατζερ.

«Ο Φράνκο ήταν φίλος τους, και ειλικρινά, στα 16 τους, τι να κάνουν;» πρόσθεσε ο Marinozzi σε δήλωσή του. «Δεν υπάρχουν επιλογές. Δεν υπήρχε το #MeToo». Η αγωγή ανέφερε ότι το ζευγάρι βιντεοσκοπήθηκε γυμνό χωρίς να το γνωρίζει και ζητούσαν αποζημίωση που πιστεύεται ότι ξεπερνούσε τα 500 εκατομμύρια δολάρια.