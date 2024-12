Αεροδρόμια Αγγλία: Τουλάχιστον 100 πτήσεις ακυρώθηκαν ή είχαν καθυστέρηση

Προβλήματα εξαιτίας της ομίχλης αντιμετωπίζουν αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, με συνέπεια δεκάδες πτήσεις να ακυρώνονται. Από την ομίχλη, σύμφωνα με το BBC, έχουν επηρεαστεί επιβάτες που πετούσαν από πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, όπως το Γκάτγουικ και το Μάντσεστερ. Ο κύριος πάροχος υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Nats, δήλωσε ότι η ροή των πτήσεων μειώνεται για λόγους ασφαλείας. «Λόγω της εκτεταμένης ομίχλης, ισχύουν σήμερα προσωρινοί περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία σε αρκετά αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε η Nats.

Δεκάδες πτήσεις από το Χίθροου επίσης καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν, αλλά μια εκπρόσωπος του αεροδρομίου, με την οποία επικοινώνησε το BBC, δεν διευκρίνισε αν η αναστάτωση οφειλόταν στις καιρικές συνθήκες. «Περιορισμοί αυτού του είδους εφαρμόζονται πάντα μόνο για τη διατήρηση της ασφάλειας» δήλωσε η Nats, προσθέτοντας ότι το προσωπικό συνεργάζεται «στενά με τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες για να ελαχιστοποιηθεί η αναστάτωση». Οι επιβάτες θα πρέπει να ελέγχουν την πτήση τους με την αεροπορική εταιρεία και το αεροδρόμιο, πρόσθεσε.

Τα στοιχεία από τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 έδειξαν ότι δεκάδες εξερχόμενες πτήσεις ακυρώθηκαν από αεροδρόμια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ εκατοντάδες άλλες καθυστέρησαν. Οι εισερχόμενες πτήσεις επηρεάστηκαν επίσης, όπως έδειξαν τα στοιχεία του Flightradar24. Τα αεροδρόμια του Μάντσεστερ, της Γλασκώβης και του Κάρντιφ ήταν μεταξύ των αεροδρομίων όπου οι πτήσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν. Σύμφωνα με την DailyMail, τουλάχιστον 100 πτήσεις είχαν καθυστέρηση ή ακυρώθηκαν.

