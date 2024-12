ΗΠΑ: Διανομέας μαχαίρωσε έγκυο 14 φορές

Μία απίστευτη εγκληματική ενέργεια έλαβε χώρα στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Μία διανομέας φέρεται να επέστρεψε σε ένα μοτέλ της Φλόριντα όπου διέμενε ένα ζευγάρι και να μαχαίρωσε τη γυναίκα επειδή της έδωσαν δύο δολάρια φιλοδώρημα για μια παραγγελία, σύμφωνα με την αστυνομία. Η Μπριάνα Αλβέλο, 22 ετών, κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας, εισβολή σε σπίτι με πυροβόλο όπλο, απαγωγή και βαριά επίθεση, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου. Ένας άνδρας που φέρεται να συνόδευε την Αλβέλο κατά τη διάρκεια του περιστατικού δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Μια γυναίκα, ο φίλος της και η 5χρονη κόρη της γυναίκας διέμεναν σε ένα μοτέλ και παρήγγειλαν πίτσα την Κυριακή (22/12), σύμφωνα με ένορκη βεβαίωση που κατατέθηκε.

