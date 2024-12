Beyonce NFL: Σάλος με τη χειρονομία στο ημίχρονο

Η εμφάνιση της Beyoncé στο ημίχρονο της χριστουγεννιάτικης μετάδοσης του NFL – του πρωταθλήματος στο αμερικανικό ποδόσφαιρο – στο Netflix προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Άλλοι ενθουσιάστηκαν με την εντυπωσιακή της εμφάνιση και άλλοι ενοχλήθηκαν από μία συγκεκριμένη χειρονομία της. Η σούπερ σταρ τραγουδούσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της διασκεδάζοντας το κοινό και όλα φαίνονταν ότι κυλούσαν μια χαρά. Ωστόσο, σε μια απροσδόκητη στιγμή, έγινε κάτι που προκάλεσε τη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο λόγος είναι μία κίνηση που έκανε η Queen Bey, η οποία είναι «απαγορευμένη» από το NFL. Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στη 43χρονη τραγουδίστρια, όταν βγήκε στο γήπεδο NRG Stadium στο Χιούστον κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος του αγώνα NFL, όπου η γηπεδούχος ομάδα Texans αντιμετώπισε τους Baltimore Ravens. Φορώντας ένα λαμπερό λευκό κορμάκι, δερμάτινες περισκελίδες και καουμπόικο καπέλο, η Beyoncé ερμήνευσε αρκετές επιτυχίες από το άλμπουμ της «Cowboy Carter» μαζί με τον Post Malone και τον Shaboozey – αλλά όταν έκανε μια συγκεκριμένη κίνηση, οι τηλεθεατές στο σπίτι έχασαν την ψυχραιμία τους.

Xavier worthy gets a 15 yard penalty for lifting his shirt (pretending he has a gun in his belt) but Beyoncé can fake shoot at halftime? “Bang” Does the NFL fine her? pic.twitter.com/RHM6C8o5Ce

— James Ruport (@JamesRuport) December 25, 2024