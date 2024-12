Βαλτική υποθαλάσσιο καλώδιο: Φόβοι για σαμποτάζ

Η αστυνομία της Φινλανδίας ερευνά αν ένα ξένο πλοίο εμπλέκεται στη ζημιά που υπέστη ένα υποθαλάσσιο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέει τη χώρα με την Εσθονία, μετά το αιφνίδιο μπλακ-άουτ που σημειώθηκε την Τετάρτη, αφού εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Τόσο η φιλανδική όσο και η εσθονική κυβέρνηση θα συνεδριάσουν εκτάκτως αργότερα σήμερα για να εξετάσουν την κατάσταση, ανέφεραν σε ξεχωριστές ανακοινώσεις τους. Ο Εσθονός πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ είναι σε στενή επαφή με τους ομολόγους του των σκανδιναβικών και των βαλτικών χωρών, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Οι χώρες της Βαλτικής βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για πιθανά σαμποτάζ λόγω των καταστροφών που έχουν σημειωθεί από το 2022 σε καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, σε τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και σε αγωγούς φυσικού αερίου.

❗️❗️”Disruption Estlink 2 with DC connection 25.12.2024″

The possibility of vandalism cannot be ruled out.

Häiriö Estlink 2 tasasähköyhteydellä 25.12.2024https://t.co/1gEhpTMOce pic.twitter.com/IplzUkmmjW

— Silja #RussiaIsGenocide #RussiaIsEcocide (@SiljaLynx) December 25, 2024