Ο Έλον Μασκ βάζει στο στόχαστρό του και τη Wikipedia

Ο Έλον Μασκ προέτρεψε τους οπαδούς του να μην κάνουν δωρεές στη Wikipedia, την οποία χαρακτήρισε «Wokepedia», μέχρι «να αποκαταστήσουν την ισορροπία στην εξουσία επεξεργασίας τους». Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και επιφανές μέλος της επικείμεννης αμερικανικής κυβέρνησης έκανε τον ισχυρισμό αυτό στο X (πρώην Twitter), το οποίο του ανήκει, ως απάντηση σε έναν άλλο χρήστη που μοιράστηκε ένα γράφημα από την ετήσια έκθεση της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας για το 2023-2024, το οποίο έδειχνε ότι το 29% του προϋπολογισμού της είχε δαπανηθεί για «ισότητα, ασφάλεια και ένταξη». Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας ψηφιακού μάρκετινγκ Semrush, τον Νοέμβριο η Wikipedia ήταν ο τέταρτος ιστότοπος με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, με μηνιαία επισκεψιμότητα περίπου 6,7 δισεκατομμυρίων. Η δημοτικότητα της Wikipedia, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες σχετικά με πολιτικές προσωπικότητες και ιστορικά γεγονότα, την καθιστούν ιδιαίτερα επιδραστική.

Στο X τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (24/12), ο Έλον Μασκ μοιράστηκε μια ανάρτηση του λογαριασμού «Libs of TikTok» -που απευθύνεται κυρίως στο ακροδεξιό και ομοφοβικό κοινό- που έλεγε: «Σταματήστε να κάνετε δωρεές στο Wokepedia μέχρι να αποκαταστήσουν την ισορροπία στην εξουσία επεξεργασίας τους». Στην αρχική ανάρτηση, ο λογαριασμός Libs of TikTok, τον οποίο διαχειρίζεται η influencer της ακροδεξιάς Chaya Raichik και έχει πάνω από 3,9 εκατομμύρια followers, ανέφερε: «Η ετήσια έκθεση του προϋπολογισμού της Wikipedia για την περίοδο 2023-2024 αποκαλύπτει ότι ξόδεψαν πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια από τον συνολικό προϋπολογισμό τους ύψους 177 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη. Σταματήστε να κάνετε δωρεές στη Wokepedia».

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε με ένα γράφημα που πήραν με screenshots από την έκθεση προϋπολογισμού της Wikipedia για το 2023-2024, το οποίο κατανέμει τις συνολικές δαπάνες ύψους 177 εκατομμυρίων δολαρίων ως εξής:

86,1 εκατ. δολάρι για υποδομές,

31,2 εκατ. δολάρια για ισότητα,

20,5 εκατ. δολάρια για ασφάλεια και ένταξη

39,2 εκατ. δολάρια για αποτελεσματικότητα.

Εκπρόσωπος της Wikimedia δήλωσε στο Newsweek ότι το τμήμα του διαγράμματος για την ισότητα αποσκοπεί στο «να καταστεί δυνατό για περισσότερους ανθρώπους να μοιράζονται αξιόπιστη γνώση στη Wikipedia και σε άλλα έργα Wikimedia». «Η Wikipedia βασίζεται στην παραδοχή ότι γίνεται καλύτερη όταν περισσότεροι άνθρωποι με διαφορετικό υπόβαθρο -συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών πεποιθήσεων- αναλαμβάνουν την πηγή, την επεξεργασία, την επιμέλεια και την έρευνα του περιεχομένου. Ο στόχος μας για την ισότητα προάγει αυτό. Ο στόχος “Ασφάλεια και ένταξη” (που τώρα τιτλοφορείται “Ασφάλεια και ακεραιότητα” στο σχέδιό μας 2024-2025) επικεντρώνεται στη διασφάλιση ότι οι άνθρωποι είναι σε θέση να έχουν ελεύθερη πρόσβαση και να συνεισφέρουν με ασφάλεια στη γνώση στη Βικιπαίδεια σε ένα μεταβαλλόμενο νομικό και πολιτικό περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο» συνέχισε ο εκπρόσωπος της Wikimedia.

«Ο στόχος επικεντρώνεται σε νομικές προσπάθειες που προστατεύουν την ελεύθερη έκφραση, αποτρέπουν τη λογοκρισία και υποστηρίζουν νόμους και κανονισμούς που διατηρούν τη Wikipedia προσβάσιμη σε όλους» υπογράμμισε.

