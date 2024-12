Χριστούγεννα στον κόσμο: Ο Χριστιανισμός γιορτάζει τη γέννηση του Σωτήρος

Τη Γέννηση του Θεανθρώπου, γιορτάζει ο απανταχού Χριστιανισμός, με την ελπίδα και ευχή όλων μας, το μήνυμα της αγάπης να ταξιδέψει στον κόσμο. Να σιγήσουν τα όπλα, και το σκοτάδι και ο παραλογισμός, να τελειώσουν. Σημείο αναφοράς στους φετινούς εορτασμούς είναι η νέα ανακαινισμένη και λαμπερή Παναγία των Παρισίων. Χριστουγεννιάτικες ψαλμωδίες και μελωδίες στην Παναγιά των Παρισίων. Από το εκκλησιαστικό όργανο ακουγόταν το Adeste fideles και η χορωδία καλούσε τους εκατοντάδες πιστούς να δοξολογήσουν την γέννηση του Θεανθρώπου. Ήταν η πρώτη χριστουγεννιάτικη λειτουργία από τότε που άνοιξε τις πόρτες του ο καθεδρικός ναός, πεντέμισι χρόνια μετά την πυρκαγιά που κόντεψε να τον καταστρέψει ολοσχερώς. «Αυτό το βράδυ γιορτάζουμε την χαρά. Από την μία την χαρά να βρισκόμαστε ξανά σε αυτόν τον ναό, που είναι αγαπητός σε τόσο κόσμο. Και από την άλλη, την χαρά να υποδεχτούμε τον Σωτήρα του κόσμου» ανέφερε ο αρχιεπίσκοπος Παρισίων Λοράν Ούλριχ.

Όσοι Βρετανοί πέρασαν την παραμονή στο σπίτι, είχαν συντροφιά την χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Αβαείο του Γουέστμινστερ. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της Πριγκίπισσας της Ουαλίας προς τιμήν εκείνων που επέδειξαν και εξακολουθούν να επιδεικνύουν καλοσύνη στους συνανθρώπους τους. «Η αγάπη είναι το πιο σημαντικό δώρο που μπορούμε να λάβουμε, όχι μόνο τα Χριστούγεννα, αλλά κάθε μέρα της ζωής μας. Εύχομαι σε εσάς και τους αγαπημένους σας καλά Χριστούγεννα» τόνισε η Κέιτ Μίντλετον.

«Πόσο ήσυχα και πόσο ήρεμα, προσφέρεται το θαυμαστό Δώρο»… Με στίχους από κάλαντα του 19ου αιώνα ξεκίνησε το χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Τζο Μπάιντεν και όσο συνέχιζε να μιλά, ξεδιπλώνονταν οι εντυπωσιακές εικόνες από τον στολισμένο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Ήταν η τελευταία φορά που έδωσε ευχές ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και έστειλε μήνυμα ενότητας και αγάπης στον αμερικανικό λαό: « Ναι, μετά από 2000 χρόνια, τα Χριστούγεννα έχουν ακόμα την δύναμη να μας ανυψώσουν, να μας φέρουν μαζί, να αλλάξουν ζωές, να αλλάξουν το κόσμο. Μιλά στις καρδιές όλων των ανθρώπων στην Γη, για να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον και να αγαπάμε ο ένας για τον άλλον».

May our nation be blessed with the peace and light of the holiday season.

