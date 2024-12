Naismith Basketball Hall of Fame το 2025: Ο Παναγιώτης Γιαννάκης υποψήφιος ξανά

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι υποψήφιος για ένταξη στο Naismith Basketball Hall of Fame το 2025. Ο «Δράκος» του ελληνικού μπάσκετ βρίσκεται στην κατηγορία των διεθνών υποψηφίων, μαζί με άλλες σπουδαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως ο αείμνηστος Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο Ετόρε Μεσίνα, ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο Μαρκ Γκασόλ, ο Ντέιβιντ Μπλατ και ο Χόρχε Γκαρμπαχόσα.

Ανάμεσα στα άλλα μεγάλα ονόματα της αρχικής λίστας βρίσκονται οι Καρμέλο Άντονι, Ντοκ Ρίβερς, Μπίλι Ντόνοβαν, Ρόμπερτ Χόρι, Ντουάιτ Χάουαρντ, καθώς και οι Σου Μπερντ και Μάγια Μουρ. Η τελική λίστα των φιναλίστ για το Hall of Fame 2025 θα ανακοινωθεί στις 14 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια του NBA All-Star Game στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ η επίσημη «Class of 2025» θα αποκαλυφθεί στις 5 Απριλίου.

Naismith Basketball Hall of Fame announces eligible candidates for the Class of 2025.

🔗 https://t.co/qAYBhHPn6K#25HoopClass pic.twitter.com/Cwj8Zqwz4f

— Basketball HOF (@Hoophall) December 19, 2024