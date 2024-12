Γερμανία τρομοκρατική επίθεση: Σαουδάραβας γιατρός ο μακελάρης

Εφιαλτικές μνήμες, που στοιχειώνουν την Ευρώπη, ξύπνησε το μακελειό στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, στη Γερμανία. Ο πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ, Ράινερ Χάζελοφ, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα μικρό παιδί. Η Bild κάνει λόγο για 11 θύματα. Οι επίσημες πληροφορίες κάνουν λόγο για 68 τραυματίες, εκ των οποίων οι 15 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο πρωθυπουργός έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τον ύποπτο. Σύμφωνα με το BBC, ο άνδρας που συνελήφθη είναι ένας 50χρονος με καταγωγή από τη Σαουδική Αραβία. Φέρεται να έφτασε στη Γερμανία το 2006 και εργαζόταν ως γιατρός. Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν αναζητεί, προς το παρόν, κανέναν άλλον ύποπτο. Στην περιοχή σπεύδουν ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ.

Ο τρόμος ξεκίνησε στις 19:04, όταν το σκούρο όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου μέσα στην αγορά. Όπως εξήγησε εκπρόσωπος της αστυνομίας, σύμφωνα με τη Welt, ο δράστης οδήγησε «τουλάχιστον 400 μέτρα κατά μήκος της χριστουγεννιάτικης αγοράς» μέσα στο πλήθος.

BREAKING: A car has reportedly been driven into people at a Christmas market in the city of Magdeburg in Germany.

