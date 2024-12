Γερμανία τρομοκρατική επίθεση: Αυξήθηκαν οι νεκροί – Είχαν προειδοποιήσει οι Σαουδάραβες

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης που σημειώθηκε χθες Παρασκευή σε υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο. Σύμφωνα με τη γερμανική Bild που επικαλείται την αστυνομία, οι νεκροί ανέρχονται σε τέσσερις, 41 από τους τραυματίες της επίθεσης βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, 86 άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία με σοβαρά τραύματα και 78 ακόμη ελαφρά.

At least two people, including a child, have been killed after a car plowed into a crowded Christmas market in #Magdeburg, Germany.

Authorities said 68 people were injured, including 15 with serious injuries. A 50-year-old Saudi national has been taken into custody. pic.twitter.com/5ESLNB19iJ

— DW News (@dwnews) December 20, 2024