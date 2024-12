Επίθεση στο Κίεβο: Ζημιές σε έξι πρεσβείες από το πυραυλικό χτύπημα της Ρωσίας

Ζημιές σε πρεσβείες έξι χωρών, προκάλεσε η πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Οι πρεσβείες που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο και επηρεάστηκαν, είναι αυτές της Αλβανίας, της Αργεντινής, της Παλαιστίνης, της Βόρειας Μακεδονίας, της Πορτογαλίας και του Μαυροβουνίου, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, Χεόρχι Τίκι. «Σήμερα, ορισμένες πρεσβείες στο Κίεβο υπέστησαν ζημιές ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών. Όλες αυτές οι πρεσβείες βρίσκονται σε ένα κτίριο, το οποίο υπέστη σημαντικές ζημιές ως αποτέλεσμα πυραυλικής επίθεσης.

Πρόκειται για τις πρεσβείες της Αλβανίας, της Αργεντινής, της Παλαιστίνης, της Βόρειας Μακεδονίας, της Πορτογαλίας και του Μαυροβουνίου. Στα κτίρια έσπασαν παράθυρα, πόρτες και στοιχεία οροφής», είπε σχετικά.

«Παντού στον κόσμο, αυτό αποτελεί υπέρβαση όλων των κόκκινων γραμμών, των γενικών διεθνών κανόνων. Με αυτά τα χτυπήματα σε διπλωματικά ιδρύματα, η Ρωσία απλώς επιβεβαιώνει την ιδιότητά της ως απόλυτα βάρβαρη» πρόσθεσε ο Ουκρανός εκπρόσωπος.

Αντέδρασαν ΕΕ και Πορτογαλία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «ειδεχθή επίθεση» μετά τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο που προκάλεσαν ζημιές στις διπλωματικές αποστολές των έξι χωρών, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Πορτογαλίας. «Ακόμη μια ειδεχθής επίθεση στο Κίεβο. Αυτή τη φορά κατά ενός κτιρίου που στεγάζει την πορτογαλική πρεσβεία και άλλες διπλωματικές υπηρεσίες», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής στο X. Αυτή είναι «μια ακόμη βάρβαρη επίθεση της Ρωσίας εναντίον μη στρατιωτικών στόχων», κατήγγειλε από την πλευρά της η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας. Και η Λισαβόνα καταδίκασε «έντονα» τα ρωσικά πλήγματα. Απουσία του Ρώσου πρεσβευτή στη Λισαβόνα, «ο επιτετραμμένος της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει ήδη κληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών για να του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία», ανέφερε η πορτογαλική κυβέρνηση σε ανακοίνωση.

«Όπως συμβαίνει εδώ και πολλές νύχτες, σημειώθηκε μια πολύ σφοδρή επίθεση από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην πόλη του Κιέβου και μία από τις εκρήξεις προκάλεσε σχετικά ελαφριές υλικές ζημιές σε κτίρια που στεγάζουν διπλωματικές εγκαταστάσεις πολλών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της πρεσβείας της Πορτογαλίας», δήλωσε ο Πορτογάλος υπουργός Εξωτερικών Πάουλο Ράνγκελ σε τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ των χωρών των οποίων οι διπλωματικές αποστολές είναι εγκατεστημένες «στο ίδιο κτίριο» που επλήγη από αυτή την έκρηξη, είναι της Αργεντινής, της Αλβανίας και του Μαυροβουνίου. «Είναι απολύτως απαράδεκτο οι επιθέσεις να βλάπτουν ή να στοχεύουν διπλωματικές εγκαταστάσεις», τόνισε ο υπουργός. «Προς το παρόν, αυτή είναι η θέση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας απέναντι στη Ρωσική Ομοσπονδία. Θα ακολουθήσουν άλλα βήματα σε άλλο επίπεδο», πρόσθεσε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με μια πιθανή ευρωπαϊκή αντίδραση σε αυτά τα πλήγματα.

The Ukrainian Foreign Ministry shows photos of foreign embassies damaged by the strike in Kiev. Diplomatic missions in Albania, Argentina, Palestine, North Macedonia, Portugal and Montenegro were affected by the bombing of Kiev, according to the Ukrainian Foreign… pic.twitter.com/Fi8g8vuGW1

— world news.МИРЫ новости.世界消息.세계소식 (@BalanNicolae88) December 20, 2024