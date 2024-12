Λεσόρ τραυματισμός: Συγκλονισμένος ο κόσμος του αθλητισμού -Σήμερα μπαίνει χειρουργείο

Συγκλονισμένος είναι ο κόσμος του αθλητισμού με τον σοκαριστικό τραυματισμό του σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR, Ματίας Λεσόρ, στη νίκη επί της Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ για την Euroleague. Ο Ματίας Λεσόρ θα περάσει την πόρτα τη χειρουργείου στο ΥΓΕΙΑ, μετά το κάταγμα περόνης που υπέστη και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης μέχρι και 4 μήνες. Ο Γάλλος σέντερ φαίνεται πως στάθηκε… τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς δεν πειράχτηκε κάποιος σύνδεσμος ή η κνήμη. Έτσι, επιβεβαιώθηκε το «πιο θετικό», από τα χειρότερα σενάρια μετά τη σοβαρή ζημιά.

Η επέμβαση κρίθηκε απαραίτητη από τους γιατρούς των πρωταθλητών Ευρώπης, καθώς ο εν λόγω τραυματισμός δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά ή μόνο με γύψο. Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR θα χειρουργηθεί σήμερα το πρωί και στη συνέχεια θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον χρόνο που θα χρειαστεί για την αποθεραπεία του. Η επιστροφή του κορυφαίου σέντερ της Euroleague προσδιορίζεται στους τέσσερις μήνες αλλά για την ώρα, αυτά αποτελούν εκτιμήσεις. Ο Γάλλος σέντερ μεταφέρθηκε εσπευσμένα χθες το βράδυ στο νοσοκομείο, εκεί όπου μετέβησαν μετά τη νίκη επί της Μπασκόνια και οι Αταμάν, Χουαντσο και γενικά όλος ο Παναθηναϊκός AKTOR για να του συμπαρασταθούν.

Σε σοκ οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR

Ήταν ένα πολύ δύσκολο βράδυ για όλο τον οργανισμό των πράσινων, με όλους όσους ήταν στο γήπεδο να είναι συγκλονισμένοι με τον άσχημο τραυματισμό. Οι εικόνες άλλωστε «μιλάνε» από μόνες τους.

Έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτή τη δυσκολία εμφανίζεται ο Ματίας Λεσόρ. Μετά τη φωτογραφία που ανέβασε με τον γιο του μέσα από το ασθενοφόρο, ο Γάλλος σέντερ έστειλε μήνυμα στον κόσμο που εκφράζει τη στήριξή του τις τελευταίες ώρες. «Ό,τι δε σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό! Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα και τις προσευχές, σας αγαπάω όλους! Θα επιστρέψω πιο δυνατός από ποτέ», έγραψε στο Χ (πρώην Twitter) ο σέντερ των «πρασίνων».

What doesn’t kill you makes you stronger! Thanks for all the messages and prayers love you all ! I’ll be back stronger then ever 🙏🏿

— Mathias Lessort (@ThiasLsf) December 19, 2024