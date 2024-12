Φώκιες Φινλανδία: Εκατοντάδες εθελοντές περνούν ατελείωτες ώρες στο χιόνι

Εκατοντάδες εθελοντές στη Φινλανδία περνούν ατελείωτες ώρες στο χιόνι, σε θερμοκρασίες έως και -20°C, προκειμένου να σώσουν τις δακτυλιωτές φώκιες της λίμνης Saimaa, ένα από τα πιο απειλούμενα είδη φώκιας στον κόσμο. Η προσπάθειά τους περιλαμβάνει τη δημιουργία τεχνητών σωρών χιονιού, οι οποίες λειτουργούν ως καταφύγια για τα νεογέννητά τους. Η φώκια Saimaa, με πληθυσμό μόλις 495 ατόμων, περιορίζεται πλέον στη λίμνη Saimaa, στη νοτιοανατολική Φινλανδία. Το είδος αυτό δημιουργεί φυσικά «σπηλιές χιονιού» για να γεννήσει και να προστατέψει τα μικρά του από τα αρπακτικά και τις καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή έχει μειώσει σημαντικά το χιόνι, απειλώντας άμεσα την αναπαραγωγή τους. Για να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση, 300 εθελοντές συγκεντρώνουν χιόνι και δημιουργούν σωρούς μήκους 7 μέτρων και ύψους 1,5 μέτρου κατά μήκος της παγωμένης λίμνης. Από το 2014, όταν ξεκίνησε η πρωτοβουλία, έχουν γεννηθεί πάνω από 300 νεογνά σε τεχνητές σπηλιές χιονιού. Παρά τις προσπάθειες, οι επιστήμονες ανησυχούν για το μέλλον. Τα δεδομένα δείχνουν ότι το πάχος του πάγου έχει μειωθεί κατά 1,5 εκατοστό ανά δεκαετία από το 1925 έως το 2002, ενώ οι ήπιες χειμώνες μπορεί να προκαλέσουν την κατάρρευση των φυσικών σπηλιών, εκθέτοντας τα μικρά φώκια σε θανάσιμους κινδύνους.

Η λύση ίσως βρίσκεται στις τεχνητές φωλιές που αναπτύσσουν επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Φινλανδίας. Οι φωλιές αυτές μιμούνται τις φυσικές σπηλιές χιονιού και έχουν ήδη δείξει θετικά αποτελέσματα, με τρία νεογνά να γεννιούνται σε αυτές. «Δεν ξέρουμε αν οι σωροί χιονιού θα είναι αρκετοί μακροπρόθεσμα», λέει ο εθελοντής Vincent Biard, τονίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης αυτής της νέας τεχνολογίας. Παρά τις δυσκολίες, οι εθελοντές και οι επιστήμονες συνεχίζουν να εργάζονται αδιάκοπα για να διατηρήσουν ζωντανή τη φώκια Saimaa. Η επιτυχία τους προσφέρει ελπίδα, αλλά η κλιματική αλλαγή απαιτεί άμεση δράση και καινοτομία για την προστασία αυτού του μοναδικού είδους.

