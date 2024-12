Αντιστράτηγος Κιλίροφ: Πώς δολοφονήθηκε στην καρδιά της Μόσχας

Η Ουκρανία, όπως αναφέρουν πηγές από το Κίεβο, βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία του επικεφαλής των αμυντικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας. Ο αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας (που ενεργοποιήθηκε εξ’ αποστάσεως) και η οποία κατά πληροφορίες είχε τοποθετηθεί σε ένα πατίνι. Ο Ιγκόρ Κιρίλοφ ήταν αρχηγός της των δυνάμεων πυρηνικής, βιολογικής και χημικής άμυνας της Ρωσίας. Από την έκρηξη σκοτώθηκε και ο υπασπιστής του. Και παρότι επισήμως δεν υπάρχει επιβεβαίωση για το ποιος ήταν πίσω από τη δολοφονία του σήμερα στη Μόσχα, το Reuters ισχυρίστηκε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας, την SB, επικαλούμενο σχετικές πηγές.

The moment of the explosion in Moscow, which killed the head of the NBC Protection Troops and his driver. pic.twitter.com/io34yGpDOA — Russian Market (@runews) December 17, 2024

Οπως γράφει το SkyNews, για την Ουκρανία – που στρέφεται ενάντια στον μεγαλύτερο και ισχυρότερο στρατό της Ρωσίας- η χρήση αντισυμβατικών τακτικών, όπως οι δολοφονίες, θεωρείται ζωτικός τρόπος για να αντεπιτεθούν. Εάν αποδειχθεί ότι το Κίεβο βρίσκεται πίσω από τη δολοφονική επίθεση και άρα επιβεβαιωθεί η ικανότητα των Ουκρανών πρακτόρων να σκοτώσουν έναν ανώτατο διοικητή στη ρωσική πρωτεύουσα, θα χτυπήσουν ισχυρά καμπανάκια ασφαλείας στο Κρεμλίνο.

A video of Ukraine’s special operation to eliminate high-ranking Russian General Kirilov in Moscow has surfaced online. The footage shows he and his assistant exiting a building, with the infamous scooter nearby. As they enter the blast zone, the scooter explodes. pic.twitter.com/R9CtkP72fA — KyivPost (@KyivPost) December 17, 2024

Μια μέρα νωρίτερα, η SBU κατηγόρησε τον Ρώσο στρατηγό ότι χρησιμοποίησε απαγορευμένα χημικά όπλα στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας είπε ότι είχε καταγράψει περισσότερες από 4.800 χρήσεις χημικών όπλων στο πεδίο της μάχης από τον Φεβρουάριο του 2022, ιδιαίτερα ενός συγκεκριμένου τύπου χειροβομβίδας μάχης. Πηγή είπε στο Reuters ότι το Κίεβο θεωρούσε τον υποστράτηγο Κιρίλοφ ως εγκληματία πολέμου και «απόλυτα νόμιμο στόχο». Η Μόσχα σίγουρα θα επιδιώξει να κάνει αντίποινα – είτε επιβεβαιωθεί επίσημα ότι η δολοφονία συνδέεται με την Ουκρανία είτε όχι.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του συμβουλίου ασφαλείας της χώρας, δήλωσε σήμερα ότι η ουκρανική ηγεσία θα υποστεί αντίποινα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA. «Αντιλαμβανόμενη το αναπόφευκτο της στρατιωτικής της ήττας, (η Ουκρανία) πραγματοποιεί δειλά και απαράδεκτα πλήγματα σε φιλειρηνικές πόλεις», δήλωσε ο Μεντβέντεφ. Η Ρωσία αρνείται τις ουκρανικές κατηγορίες ότι χρησιμοποιεί χημικά όπλα στο πεδίο της μάχης και ο Κιρίλοφ, ο οποίος ήταν παντρεμένος και είχε δύο γιούς, είχε εμφανισθεί μερικές φορές στην κρατική τηλεόραση κατηγορώντας την Ουκρανία ότι παραβιάζει πρωτόκολλα πυρηνικής ασφάλειας.

Τον Οκτώβριο η Βρετανία είχε επιβάλει κυρώσεις σε βάρος του Κιρίλοφ και των δυνάμεών του πυρηνικής προστασίας για χρήση παραγόντων που χρησιμοποιούνται για την καταστολή ταραχών, καθώς και για πολλαπλές αναφορές για χρήση της τοξικής ασφυξιογόνου ουσίας χλωροπικρίνης στο πεδίο της μάχης. Στην Ουκρανία, εισαγγελείς είχαν ανακοινώσει χθες, Δευτέρα, ότι απήγγειλαν ερήμην κατηγορίες σε βάρος του Κιρίλοφ για τη φερόμενη χρήση απαγορευμένων χημικών όπλων, σύμφωνα με την ουκρανική διαδικτυακή εφημερίδα Kyiv Independent που επικαλέσθηκε την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας. Η Ρωσία έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι έχει πραγματοποιήσει σειρά στοχευμένων δολοφονιών στο έδαφός της από το Φεβρουάριο 2022 που άρχισε ο πόλεμος της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας.

🚨 BREAKING: Lieutenant General Igor Kirillov, head of Russia's Nuclear, Biological, and Chemical Protection Troops, has been killed in a Moscow explosion.

A bomb hidden in an electric scooter detonated near his residence.#Russia #Moscow #IgorKirillov #Explosion… pic.twitter.com/EE0QN6KToQ — Shahadat Hossain (@shsajib) December 17, 2024

Στις πιο προβεβλημένες από τις δολοφονίες αυτές περιλαμβάνονται ο φόνος, το 2022, της Ντάρια Ντούγκινα, της κόρης του ρώσου εθνικιστή ιδεολόγου Αλεξάντρ Ντούγκιν, με έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου, ο φόνος του μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι, που υποστήριζε τον πόλεμο, σε βομβιστική επίθεση σε καφενείο το 2023 και ο πυροβολισμός, πέρυσι, ενός ρώσου κυβερνήτη υποβρυχίου που κατηγορούνταν από το Κίεβο για εγκλήματα πολέμου. Τα ρωσικά στρατεύματα άμυνας από πυρηνικές, χημικές και βιολογικές επιθέσεις, γνωστά ως RKhBZ, που διοικούσε ο Κιρίλοφ, είναι ειδικές δυνάμεις που επιχειρούν υπό συνθήκες ραδιενεργού, χημικής και βιολογικής μόλυνσης και έχουν ως αποστολή την προστασία χερσαίων δυνάμεων που επιχειρούν σε ακραίες συνθήκες.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ρωσικά κανάλια στο Telegram εικονίζεται η είσοδος ενός κτιρίου που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δύο πτώματα που κείτονται στο ματωμένο χιόνι. Σε εικόνες βίντεο του Ρόιτερς από τη σκηνή της επίθεσης φαίνεται ένας αστυνομικός κλοιός. Οι ερευνητές είπαν ότι άρχισαν ποινική έρευνα για το φόνο δύο στρατιωτικών. Πηγές στις δυνάμεις επιβολής του νόμου είπαν σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι είναι πιθανό η υπόθεση να αναβαθμισθεί σε υπόθεση τρομοκρατίας.