Σκάκι: 18χρονος Ινδός έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής

Ο Ινδός έφηβος Gukesh Dommaraju έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού την Πέμπτη στη Σιγκαπούρη, εκθρονίζοντας τον Κινέζο Ding Liren. Ο 18χρονος από το Τσενάι εκμεταλλεύθηκε μία από τις χειρότερες γκάφες που έκανε ο αντίπαλός του στα 138 χρόνια του παγκοσμίου πρωταθλήματος, γεγονός που τον ανάγκασε στη συνέχεια να εγκαταλείψει το παιχνίδι που διήρκεσε 58 κινήσεις και λίγο περισσότερο από τέσσερις ώρες, σφραγίζοντας τη νίκη του Gukesh με 7½-6½. Με αυτόν τον τρόπο, ο Gukesh κατέρριψε το ηλικιακό ρεκόρ που κατείχε ο Garry Kasparov, ο οποίος ήταν 22 ετών όταν ανέτρεψε τον Anatoly Karpov το 1985.

Ο Gukesh παραδέχτηκε ότι αρχικά δεν αναγνώρισε την γκάφα που έκανε με τον πύργο του ο 32χρονος αντίπαλός του. Στη συνέχεια, μετά βίας μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του, ενώ ο αντίπαλός του ήταν συντετριμμένος. «Όταν το συνειδητοποίησα, ήταν ίσως η καλύτερη στιγμή της ζωής μου», είπε ο Gukesh ο οποίος θα επιστρέψει στο σπίτι του με το μερίδιο του νικητή ύψους 1,35 εκατομμυρίων δολαρίων. «Ήμουν εντελώς σοκαρισμένος όταν συνειδητοποίησα ότι έκανα μια γκάφα», είπε από την πλευρά του ο Ντινγκ. «Η έκφραση του προσώπου του έδειξε ότι ήταν πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος και κατάλαβα ότι έκανα μια γκάφα. Χρειάστηκε λίγος χρόνος για να το συνειδητοποιήσω».

Heartiest congratulations to Gukesh Dommaraju for defeating Ding Liren, the defending champion from China, and becoming the youngest-ever World Chess Champion.

This is a proud and emotional moment for the entire nation. Wishing you even greater achievements ahead, champ!♟️🇮🇳 pic.twitter.com/neK3k5FIKr

— Er. Tai Nikio (@TaiNikio) December 13, 2024