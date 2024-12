Καταδίωξη υπόπτου με… παιδικό ποδήλατο: Η στιγμή που αστυνομικός κάνει «πετάλι» για να συλλάβει τον δράστη

Μια απροσδόκητη κινηματογραφική καταδίωξη εκτυλίχθηκε στους δρόμους της πόλης Λόουν Τρι, στο Κολοράντο των ΗΠΑ, όταν ένας αστυνομικός αποφάσισε να «δανειστεί» ένα παιδικό ποδήλατο για να καταδιώξει έναν ύποπτο. Το περιστατικό, που έγινε viral στα social media, μοιάζει να έχει βγει από ταινία δράσης και σημειώθηκε στις 23 Νοεμβρίου. Ο αστυνομικός Τζέικομπ Ταρ της τοπικής αστυνομίας προσπαθούσε να συλλάβει έναν άνδρα που κατηγορείται για κλοπή σε γειτονιά του Ντένβερ. Ο ύποπτος, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, προσπάθησε να διαφύγει πεζός, πηδώντας φράχτες, πριν κλέψει ένα παιδικό ηλεκτρικό σκούτερ ως μέσο διαφυγής. Ο Ταρ, χωρίς να χάσει χρόνο, εντόπισε ένα μικρό πράσινο ποδήλατο στην αυλή μιας οικογένειας, το άρπαξε και ξεκίνησε την καταδίωξη.

Οι σκηνές που καταγράφηκαν σε βίντεο από την κάμερα σώματος του αστυνομικού, τον δείχνουν να… κάνει «πετάλι» με αποφασιστικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης, ενώ μια κάμερα από ένα σπίτι της γειτονιάς κατέγραψε την ασυνήθιστη αλλά εντυπωσιακή στιγμή που πέρασε με ταχύτητα μπροστά από τα σπίτια. Λίγη ώρα αργότερα, οι συνάδελφοι του Ταρ κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τον συλλάβουν. Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο άνδρας αντιμετώπιζε ήδη τρία εντάλματα σύλληψης, ανάμεσά τους και ένα για ένοπλη ληστεία, ενώ τώρα προστέθηκε και η κατηγορία της κλοπής. Σύμφωνα με τη New York Post, σε ανακοίνωσή της η αστυνομία, δήλωσε: «Όταν είσαι αστυνομικός με αποστολή να προστατεύσεις τους πολίτες σου, τίποτα δεν σε σταματά, ακόμη κι αν το περιπολικό σου δεν είναι κοντά και ο ύποπτος προσπαθεί να διαφύγει με σκούτερ. Στην υπηρεσία των πολιτών, δεν έχει σημασία με τι τροχούς κινείσαι, αλλά η καρδιά και η αφοσίωση που έχεις».

