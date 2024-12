Τραμπ Παρίσι: “Κυριαρχία επί του Μακρόν”

Την «κυριαρχία» του επί του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, έδειξε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της τεταμένης χειραψίας τους, σημειώνει η New York Post.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκαν μπροστά από το Μέγαρο των Ηλυσίων το απόγευμα του Σαββάτου, λίγο πριν την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων.

President Trump is back to dominating world leaders with his handshake.

🇫🇷 Macron is going to need a hand massage after all that twisting and pulling Trump did to him 🤣 pic.twitter.com/FQkeEORO3S

