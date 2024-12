Συρία τώρα: Σύριοι λεηλατούν το παλάτι του Άσαντ

Έφοδο στο προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό πραγματοποίησαν αντάρτες και Σύριοι πολίτες, λεηλατώντας το. Βίντεο, που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν Σύριους να εισβάλουν στο προεδρικό μέγαρο του Μπασάρ αλ Άσαντ, αρπάζοντας ό,τι βρίσκουν μπροστά τους. Παπλώματα και λινά σεντόνια είναι σκορπισμένα στο πάτωμα, ενώ ένα άτομο φαίνεται να κρατά ένα πορτοκαλί κουτί Louis Vuitton καθώς ανεβαίνει μια σκάλα και προσπερνά έναν άλλο που μεταφέρει μια φουσκωμένη τσάντα γεμάτη αντικείμενα. Σε άλλο βίντεο, άλλοι φαίνεται να κρατούν στα χέρια τους σερβίτσια.

Σύμφωνα με την DailyMail, Σύριοι πόζαραν για selfies σε διαδρόμους, ενώ σε άλλο καρέ ένας φαίνεται να κάθεται σε γραφείο όπου χάρτες είναι διάσπαρτοι στο τραπέζι και στο πάτωμα. Παράλληλα, δεκάδες από τα πολυτελή οχήματα του Άσαντ κατασχέθηκαν, αφού οι αντάρτες διέρρηξαν το γκαράζ με τα supercars. Άλλοι φέρεται να λεηλάτησαν την Κεντρική Τράπεζα της Συρίας εθεάθησαν να μεταφέρουν τσάντες γεμάτες μετρητά. Την ίδια ώρα, ο Μπασάρ αλ Άσαντ, που διέφυγε από τη Δαμασκό, αγνοείται, καθώς χάθηκε το στίγμα του αεροσκάφους του.

WATCH 🚨🚨

ASSADS MASSIVE TUNNEL SYSTEM

The Free Syrian Army (FSA) uncovered massive tunnel networks beneath Assad’s residence in Damascus after seizing control of the capital. pic.twitter.com/lFkMx9gwcU

— Open Source Intel (@Osint613) December 8, 2024