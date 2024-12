Συρία: Ο ηγέτης των αναρτών γονάτισε και φίλησε το έδαφος μόλις έφτασε στη Δαμασκό

Ο ηγέτης της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, έφτασε στη Δαμασκό, λίγες ώρες αφότου οι μαχητές κατέλαβαν την πρωτεύουσα της Συρίας και ανέτρεψαν τον πρόεδρο, Μπασάρ αλ Άσαντ. «Το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ έχει φυλακίσει χιλιάδες πολίτες του άδικα και χωρίς να έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα» στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου. «Είμαστε οι νόμιμοι ιδιοκτήτες αυτής της χώρας, πολεμήσαμε και σήμερα ανταμείφθηκαμε με αυτή τη νίκη» συνέχισε. Ο Τζουλάνι κάλεσε σε προσευχές για να ευχαριστήσει τον Θεό για τη νίκη, δηλώνοντας ότι «ο Θεός δεν θα σας απογοητεύσει». «Αυτή η νίκη είναι για όλους τους Σύριους, ήταν όλοι μέρος αυτής της νίκης» είπε.

